L’odissea di Tatiana dall’Ucraina a Varese: “Una vita normale stravolta in 10 giorni. Il mondo deve sapere”

Tatiana ha 35 anni, due lauree – una in letteratura straniera e una in economia – e parla 5 lingue tra cui l’italiano. Ha sempre vissuto a Kiev, dove aveva una bella vita e una bella casa, con lavori importanti e pieni di gratificazioni, come quello che l’ha portata più volte alla fiera di Milano con i designers del salone del Mobile.

Giovedi 24 febbraio, all’alba è stata svegliata dal primo bombardamento sulla sua città: e in due ore ha preso le sue cose, è salita in macchina, è andata a prendere la sua mamma di 78 anni con il suo cane e il suo gatto ed è partita verso un posto tranquillo.

Un trasferimento che si è rivelato un’odissea e che si è concluso 10 giorni dopo, domenica 6 marzo, a Morazzone, nella casa di una sua cara amica che ora si è trasferita ad Amburgo.

Tatiana ha voluto raccontarci tutto quello che le è successo perchè “il mondo deve sapere”, e noi la ringraziamo per la fiducia che ci ha accordato e il sacrificio che ha fatto per ricordare. Nel video, il suo racconto