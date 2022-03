Ucraina, ore di paura nella notte per l’attacco alla più grande centrale nucleare europea

Il terrore per una guerra nucleare ha lasciato questa notte il posto ai ricordi che evoca il disastro di Chernobyl: durante la notte è stata attaccata dalle forze russe la centrale nucleare ucraina di Enerhodar, nella zona di Zaporizhzhia, Sud Est del Paese, la più grande d’Europa.

L’impianto, che rifornisce quasi metà dell’energia nucleare ucraina, era difeso da forze armate ucraine con le quali i reparti russi hanno ingaggiato un violento combattimento nel quale colpi di artiglieria e di mitragliatrici pesanti hanno colpito l’impianto, scatenando un incendio in una delle sei unità impedendo di fatto ai vigili del fuoco di raggiungere le fiamme per domarle (foto, NextaLive, l’impianto in fiamme colpito da un razzo).

L’allarme è durato per un paio d’ore dopo le 2 ora italiana, poi il portavoce della centrale ha fatto sapere che alla fine i pompieri hanno potuto raggiungere l’impianto e spento l’incendio. La sicurezza della centrale atomica “è stata ripristinata”, ha quindi dichiarato un comandante militare locale ucraino. Poi la certificazione della stessa Aiea, (l’agenzia internazionale per l’energia atomica) che “le attrezzature essenziali” della centrale colpita non “sono state compromesse dall’incendio” e che non ci sono state fughe radioattive, come per alcuni minuti fonti locali avevano fatto temere.

Il presidente ucraino Zelensky ha puntato il dito contro Mosca, accusata di usare come arma il “terrore nucleare”, colpendo, come nessuno aveva mai osato fare nella storia dell’umanità, una centrale atomica. Se fosse esplosa – ha rincarato la dose il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba – sarebbe stato “dieci volte peggio di Chernobyl”.