Ultimi giorni per esprimere il \"desiderio\" di raccontare al Premio Chiara Giovani 2022

Sta per concludersi la “caccia al nuovo talento letterario” del Premio Chiara Giovani 2022, la sezione del Premio Chiara dedicata agli scrittori in erba da 15 a 20 anni italiani e ticinesi, chiamati a confrontarsi con la traccia “Desiderio”, a partire dalla quale devono elaborare un racconto breve inedito. La partecipazione, gratuita, è totalmente online tramite www.premiochiara.it/inviochiaragiovani; data ultima per la consegna dei racconti è domenica 3 aprile 2022.

Una sicura fonte di spunti per i racconti proviene dall’incontro “Desiderio”, realizzato dal Premio Chiara il 9 marzo scorso con il filosofo e saggista Igor Sibaldi in streaming su youtube: https://www.youtube.com/watch?v=y7B0Ln4OVuI

A decidere quali scritti raggiungeranno la finale sarà una giuria tecnica presieduta dalla scrittrice Bianca Pitzorno, vincitrice del Premio Chiara 2021, e composta da Michele Airoldi, docente del liceo “Cavalieri” di Verbania, Andrea Bianchetti, docente al Centro professionale commerciale di Lugano e al Centro professionale tecnico di Bellinzona, Cristina Boracchi, dirigente del liceo “Crespi” di Busto Arsizio, Davide Circello e Michela Maiocchi, docenti del liceo “Lugano 1”, Salvatore Consolo, dirigente del liceo “Cairoli” di Varese, dal vicedirettore di Varesenews Michele Mancino. I racconti finalisti verranno annunciati a inizio estate, presentati durante il Festival del racconto e pubblicati in un volume distribuito ai 150 componenti della Giuria dei lettori del Premio Chiara. Da questi ultimi verrà quindi decretato il vincitore.

Al primo classificato andrà un premio di 500 euro, mentre chi raggiungerà il secondo e il terzo gradino del podio otterrà rispettivamente un orologio e un tablet. I riconoscimenti andranno fino all’ottava posizione; una menzione speciale spetterà poi a un autore proveniente dal territorio insubre, cui la Comunità di lavoro Regio Insubrica assegnerà 200 euro.

A rendere ancora più allettante la posta in palio vi è il fatto che la premiazione del Chiara Giovani avverrà durante la finale del XXXIV Premio Chiara, in programma domenica 16 ottobre alle ore 17 nella Sala Napoleonica delle Ville Ponti di Varese: i giovani scrittori avranno così la possibilitò di essere presentati accanto ad alcuni tra i più grandi nomi della scena letteraria italiana.