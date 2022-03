Un altro incendio nei boschi, vigili del fuoco al lavoro a Samarate

Per cause da accertarsi un’area boschiva è stata interessata da un incendio. È accaduto nel pomeriggio di domenica 27 marzo a Samarate in via Antonio Gramsci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno circoscritto le fiamme e sono in corso le operazioni di bonifica.

