Un bando congiunto tra Camera di Commercio e Fondazione Comunitaria del Varesotto per far crescere la cultura varesina

Camera di Commercio di Varese e Fondazione Comunitaria del Varesotto hanno presentato nella giornata del 10 marzo il primo bando realizzato congiuntamente grazie a un accordo di collaborazione da loro siglato, che vede come primi destinatari gli operatori della cultura varesini.

L’azione vede impegnati i due Enti per un ammontare complessivo di 120mila euro, equamente suddivisi, e con un obiettivo comune: promuovere, attraverso il rafforzamento degli operatori del territorio, la crescita degli eventi culturali per aumentare la loro capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Varesotto anche in termini di attrattività turistica.

Il settore nella nostra provincia coinvolge oltre 3500 imprese, il 5,2% del totale, portandola in 12ma posizione a livello nazionale: il fatturato è di un miliardo di euro complessivo.

«Dopo due anni di emergenza sanitaria e con la guerra alle porte è comprensibile che sorga la domanda “Perchè non finanziare altri settori più urgenti?” Noi riteniamo invece che sia un settore ancora importante, anzi fondamentale: ci crediamo profondamente e siamo contenti che la Camera di Commercio sia in sintonia con noi – spiega Maurizio Ampollini, presidente di Fondazione Comunitaria del Varesotto – Ne è prova questo primo bando congiunto: il nostro sostegno alle organizzazioni culturali è finalizzato a rinforzare la loro capacità di incidere sullo sviluppo locale, contribuendo al benessere delle persone e del territorio. La cultura, da sempre, rappresenta uno degli ambiti del nostro intervento e con questa azione vogliamo fare in modo che i soggetti che vi operano possano avere più strumenti a disposizione per crescere anche da punto di vista organizzativo, per valorizzare al meglio il grande patrimonio che essi rappresentano».

«La cultura e la creatività, oltre ad arricchire la nostra società in termini valoriali, hanno un’indubbia valenza economica: sul nostro territorio, generano un valore aggiunto che supera il miliardo di euro – ricorda il presidente di Camera di Commercio Varese Fabio Lunghi – La sinergia con la Fondazione Comunitaria del Varesotto ci permette un sostegno ancor più fattivo a quegli eventi di natura culturale che siano rilevanti in termini qualitativi, integrando l’offerta turistica. Eventi in grado di accrescere, per importanza e significatività, la visibilità del nostro territorio: generando ricadute positive nei diversi settori, compresi quelli del commercio, con riscontri anche occupazionali».

I CONTENUTI DEL BANDO

Il bando si rivolge in particolare a quegli operatori del Terzo settore che producono eventi e manifestazioni culturali per la comunità e per la valorizzazione del territorio, con l’obiettivo non solo di finanziare le loro attività ma anche di investire nella crescita della propria organizzazione per aumentarne la sostenibilità economica, migliorare la qualità dei servizi e generare impatti socioeconomici in linea con gli obiettivi di Agenda 2030.

Oltre ai contributi, che per ogni progetto presentato potranno arrivare fino a 15mila euro, il bando prevede infatti un ciclo di webinar formativi su temi connessi al management culturale e un servizio di assistenza tecnica a sportello, in modalità remota, condotti da Fondazione Fitzcarraldo, soggetto che svolge attività di progettazione, ricerca, formazione e documentazione sul management, l’economia e le politiche della cultura, delle arti e dei media.

Termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 20 aprile 2022. Nei prossimi giorni sarà organizzato un incontro di presentazione on line destinato agli enti destinatari del bando.

Per il testo integrale del bando:

www.fondazionevaresotto.it

www.va.camcom.it