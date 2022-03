Da bar a discoteca: la polizia di Varese interrompe un concerto in un locale di Masnago con 120 persone

In seguito a diverse segnalazioni di cittadini per disturbo della quiete pubblica, venerdì sera la Polizia locale di Varese ha verificato e sanzionato un locale nel quartiere di Masnago.

Nel corso dell’ispezione è stata riscontrata infatti la violazione di diverse normative e delle misure di sicurezza: in particolare è stato accertato che il locale, trasformato in discoteca, aveva in realtà l’autorizzazione per la sola somministrazione di alimenti e bevande, quindi come bar e tavola calda.

L’esercizio commerciale invece era stato adattato a locale di pubblico spettacolo e al momento del controllo della Polizia locale era in corso un concerto dal vivo a cui stavano partecipando circa 120 ragazzi.

Gli agenti hanno così riscontrato che non erano garantite, né erano state adottate, adeguate misure di sicurezza per un eventuale deflusso dei partecipanti e per il locale non erano stati condotti accertamenti sulle condizioni di agibilità per lo svolgimento di spettacoli pubblici.

La Polizia locale ha così immediatamente interrotto la serata e fatto defluire i partecipanti all’esterno. Si è proceduto alla contestazione di violazioni di carattere penale ed amministrativo nei confronti del titolare del locale e saranno condotti ulteriori approfondimenti in collaborazione con gli uffici comunali del commercio e dell’edilizia.