Un bellissimo scatto fotografico immortala il raro avvistamento di una Beccacia di mare sul Lago Maggiore

Un bellissimo scatto fotografico immortala un raro avvistamento di una Beccacia di mare sulle sponde del Lago Maggiore. Lo ha realizzato in questi giorni il fotografo Franco Aresi, attento osservatore in particolare della sponda magra del Verbano.

L’animale staziona in questi giorni sulle spiagge del lago Maggiore, sponda varesotta, per riposare e rifocillarsi prima di riprendere la migrazione. “Grazie alla segnalazione dell’amico fotografo e naturalista Vittorio Piola – racconta Aresi -, sono riuscito a fare questi scatti a distanza per evitare di importunarla. In Italia esistono solo due colonie di questo splendido uccelli quasi a rischio estinzione, nel delta del Po e nel Salento”.

Secondo quando riporta il Bollettino Ornitologico Lombardo online “La Beccaccia di mare è specie migratrice rara, non è osservata tutti gli anni, con ampia alternanza di dati da un anno all’altro. Le osservazioni sono quasi tutte relative ad individui isolati, talora giovani nel periodo di aprile/giugno e di agosto/settembre, in particolare sul Lago Maggiore (Germignaga, Brebbia, Ispra e Monvalle); il maggior numero di 82 osservazioni si riferisce al mese di settembre. Alcuni dati relativi al secolo scorso confermano la presenza nella tarda

primavera e da fine luglio a settembre (Lago Maggiore e Lago di Varese)“.