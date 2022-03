Un cartello per dire “grazie”: “Avete salvato me, i miei cani e la mia casa dalle fiamme”

Il signor Claudio ha attaccato un cartello sul cancello di casa. Sopra c’è un elenco di nomi per ringraziare tutti coloro che l’hanno aiutato a spegnere le fiamme. “Io, la mia casa e i miei cani ci siamo salvati e siamo profondamente grati”, si legge.

Quella mattina del 9 marzo, mentre lui era al lavoro, un incendio è divampato nei boschi di Marchirolo ed è arrivato a dieci metri dalla porta di casa sua. Solo l’intervento tempestivo di tante persone e dei soccorsi ha evitato il disastro. «Questo cartello rappresenta un piccolo gesto, ma importante. Non so se le persone che mi hanno aiutato avranno l’occasione di leggerlo, ma quel giorno ho sentito una solidarietà e un affetto che mi hanno commosso», racconta nel giorno del suo cinquantesimo compleanno.

Claudio vive in una casa isolata, l’unica modo per raggiungerla è percorrendo un strada sterrata. Ha scelto di stare in mezzo alla natura, tra la sua bellezza e le sue le difficoltà. «In questo periodo il terreno è molto arido e pieno di foglie secche. Basta un attimo perché le fiamme si propaghino e continuino a “camminare”. La mattina dell’incendio ero al lavoro, mi hanno telefonato e sono corso qua. Ho capito subito cosa stava succedendo. Quando sono arrivato i Vigili del Fuoco avevano già fatto gran parte del lavoro, ma il vento continuava a riaccendere focolai», racconta.

La prontezza dei cittadini è stata provvidenziale. Hanno chiamato i soccorsi, messo in salvo i cani del signor Claudio, Moretto e Leo, sono intervenuti come potevano. «Vivo qui da diversi anni, ma non sono uno che frequenta il paese. Sì, vado dal barbiere, ecco. Vedere l’aiuto e la presenza di così tante persone mi ha commosso, mi sento fortunato». Di quella giornata ora restano i rami anneriti, l’odore di bruciato e un grande spavento. Claudio cita Tanya, Eugenio, Maurizio, Marcello, Maria, Gino e Paolo, la prontezza e la gentilezza dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei Carabinieri Forestali e di coloro che quel giorno hanno messo in campo le loro forze per salvare la sua casa, ma anche per fermare un incendio che in poche ore ha bruciato 4.000 i metri quadrati di bosco.

Alla fine del lungo messaggio che ha appeso fuori dalla sua casa si legge: “Questo cartello è per tutti voi, per ricordare a chiunque passi di qui quanto io sia grato e ammirato e quanto mi riempia di gioia il sentirmi parte di una comunità così”.