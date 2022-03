Un corso di potatura olivi organizzato dall’associazione olivicoltori Olio di Sant’Imerio

L’associazione olivicoltori Olio di Sant’Imerio organizza un corso di potatura ulivi per principianti, che sarà tenuto da Alessandro Canazza.

Per chi vuol conoscere come far crescere un ulivo nel proprio giardino,

proteggerlo dai parassiti e potarlo nel modo corretto.

Il corso è in due lezioni: venerdì 25 marzo dalle 20.30 alle 22.30 ci sarà una prima lezione teorica presso il saloncino parrocchiale di piazza Buzzi 2/A a Varese (con parcheggio all’interno del cortile).

Domenica 27 marzo dalle 10 alle 12 ci sarà invece la lezione pratica presso il parco degli ulivi, in via Monte Bernasco 75.

Per il corso, che ha un costo di 20 euro a persona, ci sono 20 posti disponibili.

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a: info@oliodisantimerio.it