Un fondo in memoria di Matteo Pasquetto per sostenere i progetti di giovani varesini

Il 7 agosto 2020 moriva sulla parete est della Grandes Jorasses sul Monte Bianco Matteo Pasquetto. Alpinista esperto, guida alpina di Varese, Matteo, 26 anni, aveva aperto la via “Il Giovane Guerriero” su quella montagna.

A distanza di quasi due anni, è nato un nuovo Fondo presso Fondazione Comunitaria del Varesotto: si tratta del fondo Casa Matteo Varese che guarda ai giovani e al loro protagonismo. Ha l’obiettivo di raccogliere risorse da destinare al sostegno di progetti che vedano i giovani del territorio come protagonisti.

Matteo amava profondamente la montagna tanto da dedicare tempo, energia, determinazione per fare della sua passione il suo lavoro attraverso il quale sapeva appassionare chiunque lo avvicinasse, giovani e meno giovani grazie anche all’allegria che lo contraddistingueva.

A dare origine a questo fondo è stata la famiglia di Matteo che – già un anno fa – aveva dato vita al Comitato Casa Matteo Varese, proprio per cominciare a raccogliere l’eredità di Matteo e a trasmetterla ad altri giovani. «In questo anno – dicono i referenti – abbiamo potuto conoscere bellissime esperienze presenti sul nostro territorio che hanno come protagonisti giovani ed abbiamo già avuto modo di dare loro un sostegno. Ora, grazie al fondo, vogliamo rendere più costante e strutturato il nostro supporto».

Tra gli obiettivi vi è quello di mettere in rete pubblico e privato per finanziare iniziative che favoriscano e sostengano l’autonomia anche economica dei giovani; una delle prime attività vuole essere quella di finanziare una Borsa di studio per un/a giovane che termini brillantemente il percorso formativo per diventare Guida Alpina del Collegio delle Guide della Lombardia.

Per Fondazione Comunitaria del Varesotto la nascita di un fondo è sempre un momento speciale di coinvolgimento della comunità e di interazione con il territorio: in questo caso lo sguardo sui giovani e sul loro protagonismo si coniuga con un nuovo impegno da parte della Fondazione a favore dei giovani e della loro capacità di essere attivamente protagonisti per portare idee nuove e generare impatto positivo sulla comunità.

Il fondo Casa Matteo Varese sarà ufficialmente presentato alla città di Varese l’11 maggio prossimo in una serata che vedrà protagonisti i collaboratori, i clienti e gli amici di Matteo, tra cui Matteo Della Bordella di ritorno dalla spedizione in Patagonia dove a gennaio ha concluso simbolicamente quanto cominciato proprio con Matteo Pasquetto e Matteo Bernasconi.

