Un incontro a lume di candela e una camminata contro la guerra, Legambiente scende in campo

“Riduciamo la temperatura del riscaldamento delle nostre case e mettiamoci un maglione più pesante – propone Valentina Minazzi, Presidente di Legambiente Varese – accendiamo più tardi le luci e spegniamole prima: chiediamo di fare la stessa cosa negli uffici, nei negozi, nei centri commerciali, negli edifici pubblici, nelle strade urbane. Insomma usiamo il risparmio energetico come forma di boicottaggio, storica azione non armata e non violenta contro la guerra, per contribuire a ridurre il flusso di denaro che viene trasformato in armi di offesa dalla Russia di Putin. Facciamolo come gesto di solidarietà e di pace e non subiamolo come effetto imposto dalle fluttuazioni dei prezzi dell’energia”.

Per lanciare questo appello i volontari di Legambiente Varese e Legambiente Mulini dell’Olona hanno organizzato un incontro a lume di candela ai Mulini di Gurone, a Malnate venerdì 11 marzo, in occasione della XVIII edizione di “M’illumino di Meno”. La Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili di Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale, che quest’anno ha come slogan “Spegnere, Pedalare, Rinverdire, Migliorare!”. Per partecipare all’incontro al lume di candela o per avere maggiori informazioni: legambiente.varese@gmail.com

“Dobbiamo far sentire forte la nostra voce e unirci al movimento che sta condannando senza se e senza ogni tipo di guerra – continuano i rappresentanti di Legambiente -. Per questo domenica 13 marzo il gruppo di cammino “Cammina che ti passa” in collaborazione con il Comune di Varese e Legambiente organizza una passeggiata per la pace e per esprimere il proprio sostegno alla popolazione ucraina.

L’appuntamento alle 9.30 al Parco di Villa Mylius a Varese. Non dimenticare di portare la tua bandiera della pace e i colori giallo e blu della bandiera dell’Ucraina. Per maggiori informazioni sull’evento: melania.grimaldi@libero.it