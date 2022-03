Un laboratorio per gli ultimi giorni di Expo ideale alla libreria Potere ai bambini

Ultimi giorni per visitare alla libreria Potere ai Bambini di Varese l’Expo ideale allestita negli spazi di via Robbioni sino al 13 marzo, con opere ispirate a Hervé Tullet e realizzate dai bambini delle scuole di Varese e di Como che hanno aderito alla manifestazione

Ultimo appuntamento ufficiale della tappa varesina dell’evento (dopo l’incontro per i genitori di oggi, giovedì 10 marzo), sarà per sabato 12 marzo alle ore 15 con il laboratorio per bambini ospitato dalla libreria.

L’Expo ideale è un grande progetto internazionale di creazione collaborativa ideato dal genio artistico di Hervé Tullet che ha inviato un disegno per ringraziare i bambini che hanno aderito alla tappa varesina dell’iniziativa.

L’Expo Ideale può essere di dimensioni e forme varie e ognuna diventa parte di una mostra più grande che ha partecipanti in tutto il mondo. Come dice Tullet l’Expo Ideale è energia collettiva!

La libreria Potere ai bambini, in collaborazione con la casa editrice Franco Cosimo Panini e una cinquantina di librerie del gruppo Cleio, portano l’iniziativa in Italia e a Varese, nello specifico con la coloratissima e mutevole esposizione “più colorata, bizzarra, curvilinea, rettilinea, geometrica, a linee, a pallini, con le mani, con i piedi, rossa-gialla-blu, turlututu… del mondo – scrivono Chiara e Paola, le libraie di via Robbioni – Tutte le opere esposte sono state realizzate dai bambini di scuole diverse. Nessuno conosceva ciò che gli altri avrebbero realizzato eppure il risultato è estremamente armonioso”. Da vedere.