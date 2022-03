Un mese di marzo da incorniciare per le ragazze dell’Icesport Varese

Momento positivo per la Icesport Varese, una delle società cittadine che si dedicano al pattinaggio su ghiaccio e che stanno portando avanti la propria attività sportiva nonostante la difficoltà di non avere a disposizione il palAlbani.

Nelle ultime settimane la Icesport ha gareggiato in diverse occasioni sia sulle piste italiane sia su quelle della vicina Svizzera ottenendo una serie di risultati interessanti con diverse atlete.

Partiamo proprio dal Canton Ticino dove – domenica 20 marzo – Alessandra Trusiani (nella foto in alto) ha vinto la gara internazionale “Raiffeisen Arena Cup” disputata a Biasca. « Siamo molto soddisfatte del punteggio ottenuto da Alessandra in questa prova, in quanto ha migliorato il proprio personal best – spiegano le allenatrici Sara Bianchi e Felicita Viskare – Quest’anno in Italia la nostra atleta gareggia per il primo anno nella categoria advanced novice fascia Gold, con atlete più grandi e con più esperienza di lei, ma sta lavorando molto bene e i risultati e i miglioramenti sono continui».

Nello stesso weekend invece, Carlotta Vecchi e Martina Vittigni hanno ottenuto il terzo posto nelle rispettive categorie all’interno del 3° Trofeo Ice Festival di artistico disputato a Torino. Una manifestazione alla quale hanno partecipato anche altre atlete varesine: Alisia Fiorello, Amanda Barbazza, Annamaria Sena, Francesca Nughedu, Sofia Moroni, Aurora Cabassa e Alice Gaspari.

Per la specialità del sincronizzato, che l’Icesport propone oltre all’artistico, le due squadre delle Frost Fairies varesine hanno disputato il campionato che si è concluso con l’ultima prova ad Aosta lo scorso 6 marzo. La squadra di categoria mixed age (otto ragazze tra i 15 e i 18 anni), ha portato sul

ghiaccio un programma privo di sbavature, salendo così sul secondo gradino del podio con un ottimo punteggio di 50.84. Brave anche le più giovani (dieci atlete tra i 10 e i 14 anni) che hanno gareggiato per la prima volta sulle note di Nightmare before Christmas. Le Frost Fairies chiuderanno la stagione con la finale di campionato prevista domenica 10 aprile a Torino.

«Siamo davvero molto soddisfatte dei risultati, dei miglioramenti e soprattutto dell’impegno di tutte le nostre atlete – spiega la presidentessa Marta Bianchi – Sono stati due anni molto difficili a causa della pandemia e soprattutto senza pista a Varese, abbiamo dovuto trasferirci su diverse piste del varesotto e di Milano per poter pattinare. Il numero di atlete si è ridotto proprio per questo motivo, ma la passione non è mai venuta a mancare. Finalmente a settembre la pista a Varese riaprirà e non vediamo l’ora di tornare a pattinare sul ghiaccio di casa».