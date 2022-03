Andrea Ravo Mattoni ha realizzato un nuovo murales a Varese

Andrea Ravo Mattoni ha concluso il suo murales alla scuola Montessori di Varese. Lo street artist di Varese, conosciuto in tutto il mondo, dopo una settimana di lavoro su una parete dell’edificio, oggi presenta un enorme disegno che riprende un particolare del famoso dipinto “Riposo durante la fuga in Egitto” di Michelangelo Merisi detto Caravaggio (1597). Il murales copre una superficie di 13 metri e largo 6.

Il lavoro è stato realizzato per la scuola Montessori di Varese e per il progetto Percorsi per Crescere Cooperativa Sociale ONLUS.

Il meraviglioso video è stato realizzato da Julie Kister.

