Un palazzetto bollente contro gli acciacchi: la Openjobmetis attende Pesaro

Altro che favorita della vigilia: una delle poche sfide che prevedevano un pronostico favorevole alla Openjobmetis è stata guastata dalla notizia della distorsione alla caviglia occorsa a Marcus Keene nell’allenamento del giovedì. Una situazione che ha cambiato il clima in casa biancorossa, radioso dopo il successo di Napoli (lunedì sera) e più preoccupato nelle ore che precedono la sfida (domenica 20, ore 17) contro la Carpegna Prosciutto Pesaro. Anche perché, come abbiamo spiegato ieri, la febbre ha bussato alla porta di Ferrero e Sorokas e prima ancora di Caruso: ci saranno ma in condizione non ottimale.

La partita potrebbe certificare – in caso di successo – la definitiva uscita dalla zona rossa per la squadra di Roijakkers, che dovrà affrontare un’avversaria al contrario in piena bagarre salvezza. Per centrare i due punti, però, servirà che gli uomini in biancorosso innalzino ancora di più il proprio livello di pericolosità, perché l’assenza del folletto texano toglie un consistente gruzzolo di punti in attacco e un elemento su cui la difesa avversaria deve sempre e comunque concentrarsi. I suoi minuti saranno quindi suddivisi tra Librizzi, Beane e Woldetensae, con l’americano chiamato a un maggiore apporto offensivo e con il nuovo arrivato nel ruolo di guastatore dall’arco, che ha così ben interpretato nelle ultime due gare con Cremona e Napoli. A De Nicolao il compito quasi esclusivo della regia, solitamente condiviso con Keene.

I marchigiani possono contare su un profondo conoscitore del nostro campionato in panchina, Luca Banchi, il cui arrivo è coinciso con la risalita in classifica della Carpegna passata anche per la netta vittoria su Varese all’andata (94-75, quasi impossibile ribaltare la differenza canestri). Quella volta Pesaro ebbe un gran contributo dall’ex Tyler Larson che ora non c’è più, perché passato da Caja a Reggio Emilia, ma fu soprattutto una spentissima Openjobmetis la causa del proprio male. Di certo gli ospiti avranno almeno un uomo in grado di creare problemi, il pivot Tyrique Jones (12,6 punti e 9,6 rimbalzi di media), determinante anche nel recente successo su Brindisi. Ma contro i “centroni” (comunque Caruso ha stazza per contrastarlo) Roijakkers ha la sua ricetta fatta di velocità e aggressività portate in campo da Sorokas, sperando che la febbre non lo abbia troppo indebolito.

Vedremo se questa e altre mosse funzioneranno, anche perché dopo il match con Pesaro la Openjobmetis è attesa dalle trasferte difficili di Milano (anticipata di un giorno: si gioca sabato 26 alle 18,15) e di Brindisi. Sarebbe davvero un peccato fermarsi ora, dopo che i biancorossi hanno messo piede addirittura in zona playoff. Per spingere Ferrero e compagni intanto è pronto il pubblico delle grandi occasioni: i 3000 posti disponibili sono andati esauriti ben prima di domenica e l’attesa è davvero alta nonostante il KO di Keene. Masnago saprà fare il suo dovere, tanto più che sul fronte opposto c’è una avversaria che – sì – in tempi recenti frequenta le zone basse della classifica ma che in passato fu tra le principali rivali di Varese. Motivo in più per dare tutto, anche questa volta.

DIRETTAVN

