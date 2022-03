Un pianoforte anche all’Ospedale del Ponte: sarà in oncoematologia

Ci sarà un pianoforte anche all’Ospedale del Ponte di Varese, cosi come è avvenuto nella hall dell’Ospedale di Circolo: sarà in oncoematologia e a donarlo, grazie al contributo di un anonimo, sarà ancora una volta il Circolo della Bontà.

Ad annunciarlo è stato il presidente della Fondazione, Gianni Spartà, in coda all’incontro che ha celebrato i dieci anni della Fondazione.

«Abbiamo ricevuto questa donazione, e ci è venuto in mente di regalarlo nel piano dell’Oncoematologia, quella che è nata grazie alla fondazione Ascoli. Angela Ballerio è una maestra di pianoforte, siamo certi che sarà la prima ad allietare le giornate di questi bimbi che soffrono» ha spiegato Spartà, ricordando inoltre come una “pazza idea” come quella di mettere un pianoforte nella hall del Circolo ebbe un successo cosi strepitoso da essere ripresa dalla BBC. «A fermarlo è stato solo il Covid, nei momenti del lockdown, ma ora è già ripartito»