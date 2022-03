Undici autobus di aiuti per l’Ucraina, parte da Saronno la missione degli infermieri varesini

(immagine di repertorio) – Continua e cresce di giorno in giorno la risposta della provincia di Varese all’emergenza in Ucraina. Tra le moltissime iniziative avviate sul territorio, una vede protagonisti una squadra di infermieri, ostetriche e operatori socio sanitari di diversi ospedali della provincia che domani partiranno con un convoglio umanitario composto da undici autobus carichi di materiale medico, farmaci, presidi sanitari e beni di prima necessità per la popolazione ucraina.

«Sono stata contattata domenica dall’associazione Italia Ucraina di Buscate che chiedeva se c’era qualcuno disponibile ad accompagnare questa missione umanitaria – racconta Monica Breda, infermiera coordinatrice del Pronto soccorso dell’ospedale di Tradate che ora coordina anche questo “corpo volontari infermieri”- Ho sparso la voce tra i colleghi e c’è stata una grande adesione, siamo diversi dai nostri ospedali, da Tradate, Varese e altre realtà della provincia. Ci sarà anche un’infermiera libera professionista, un’infermiera di Torino e due ostetriche dei nostri ospedali. Dovevano essere nove autobus e sono diventati undici, tutti carichi di aiuti, di tutto quello che serve in questo momento per le persone in fuga dalla guerra».

«Partiamo sabato sera, saranno una ventina di ore di viaggio. Domenica sera arriveremo, ci fermeremo con gli autobus per dormire e al mattina dopo entreremo, scaricheremo gli aiuti e faremo salire le persone poi si riparte subito, resteremo lì poche ore, il tempo necessario», aggiunge Monica.

Al ritorno, infatti, sugli autobus svuotati saliranno famiglie, donne e bambini diretti verso l’Italia: «La maggior parte di loro ha già una famiglia, parenti o amici che li aspettano e li ospitano».