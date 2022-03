Unione degli studenti in piazza a Varese per la Festa della Donna

In occasione della Festa della Donna il prossimo 8 marzo, l’Unione degli Studenti di Varese organizza un presidio in Piazza Monte Grappa a partire dalle 15.30. L’iniziativa promossa per “per dare voce alle donne e a tutti coloro che nel 2022 ancora subiscono le conseguenze del patriarcato. La società attuale lascia indietro i più deboli in ogni contesto, dalla scuola al lavoro, in nome del falso mito delle pari opportunità”.

Tra le richieste, spazi più sicuri nelle città, centri antiviolenza, consultori laici e gratuiti e parità salariale.

Per partecipare alla manifestazione scrivete su @udsvarese o su vareseuds@gmail.com.