Vacanze in Italia alla scoperta dei laghi: a Desenzano “in vetrina” anche Varese

In un 2022 dove gli analisti evidenziano quale fattore vincente ancora di più il turismo all’aria aperta e le situazioni che i laghi rendono ideali, grazie a Camera di Commercio e alla sua iniziativa #VareseDoYouLake il nostro territorio con i suoi operatori si propone da protagonista alla Borsa dei Laghi.

Giunto alla ventunesima edizione, il workshop in programma domani, giovedì 24 marzo, a Desenzano del Garda quest’anno vedrà un’importante novità: «Tutti i laghi del Nord Italia, per la prima volta insieme, si proporranno quale destinazione unica da presentare sul mercato internazionale» spiega il presidente della Camera di Commercio di Varese, Fabio Lunghi, annunciando i contenuti di una giornata che, con l’ente camerale tra gli organizzatori, vedrà la presenza di un’ottantina di qualificati buyer provenienti da tutto il mondo, con operatori commerciali di Stati Uniti, Australia, India, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti e tanti altri paesi.

«Saremo protagonisti di vero e proprio salto di qualità – continua Lunghi –, di cui la nostra “Terra dei Laghi” non potrà che trarre beneficio in termini di impatto sul mercato. Se in ambito internazionale, grazie all’iniziativa avviata dalle Camera di Commercio dei bacini lacustri del Nord Italia, la destinazione sarà unica, a livello locale verrà ulteriormente rafforzata l’attività di promozione svolta dai singoli territori. Con l’iniziativa #VareseDoYouLake siamo pronti a fare, con sempre maggior impegno, la nostra parte».

Del resto, le ultime stagioni hanno evidenziato buoni riscontri in termini di presenze. Basti dire che, sul Lago Maggiore, nel 2021 i pernottamenti italiani sono cresciuti del 2,7% perfino rispetto al 2019. L’incremento complessivo delle presenze nelle strutture di quest’area ha portato anche a un aumento della permanenza media, che è salita a 3,4 giorni. Positivo anche l’andamento relativo alla zona del Lago Ceresio, pur con numeri contenuti, ma promettenti: qui, gli arrivi sono stati 8.802 (+13,6% nell’ultimo anno) e i pernottamenti, a quota 26.460, sono aumentati del 27,1% nel confronto con il 2019. «Dati che ci spingono ulteriormente a valorizzare il nostro territorio con i suoi laghi e gli operatori tutti – sono sempre parole del presidente dell’ente di piazza Monte Grappa –. In occasione del workshop internazionale di Desenzano del Garda, saremo presenti con due dei progetti che caratterizzano l’attività di promozione turistica di Camera di Commercio.

Il riferimento è a Varese Destination Wedding, che comprende oltre settanta operatori, e a #VareseDoYouBike, che proprio nello scorso fine settimana ha visto la prima edizione del corso per guide di mountain bike per offrire un servizio di accompagnamento professionale dei turisti su due ruote lungo i nostri percorsi». Gli effetti positivi dell’edizione 2022 della Borsa dei Laghi non si limiteranno ai riscontri della giornata di workshop internazionale di giovedì 24 marzo: nel weekend successivo, infatti, i buyer provenienti da diverse parti del mondo saranno accolti sul nostro territorio. Per loro, Camera di Commercio con la collaborazione del Varese Convention and Visitors Bureau ha messo a punto dei programmi di visita così da farli vivere direttamente l’esperienza della “Terra dei Laghi”. In particolare, due saranno i pacchetti turistici che li coinvolgeranno: il primo legato al tema del wedding e degli eventi, con la visita a location e sedi museali, il secondo all’active and green con percorsi in bici elettrica e la barca a vela sul Lago Maggiore.