Vaccinazioni in farmacia: quasi 500 le prenotazioni arrivate in un giorno sul portale di Poste

Sono state quasi 500 le prenotazioni arrivate sul Portale di Poste per richiedere un appuntamento vaccinale in farmacia. Nel primo giorno di inserimento nel sistema di prenotazione di Poste delle agende delle farmacie, primo giorno che ha coinciso anche in un aumento delle opzioni in capo a questo canale alternativo ( oltre alle booster anche il ciclo vaccinale completo con prima seconda dose) sono state registrate 481 richieste.

Nel territorio di Ats Insubria sono state 82 ( suddivise nelle due province) un risultato definito buono visto l’andamento complessivo di una campagna vaccinale ormai in fase conclusiva.

Nelle due provincie di Varese e Como sono 13 le farmacie che hanno configurato le proprie agende con il Portale di Poste mentre sono una decina i presidi che hanno aderito alla campagna nel Varesotto.

LA PROVINCIA DI VARESE TERZULTIMA NELLA CLASSIFICA LOMBARDA

Secondo i dati forniti da Regione Lombardia, la provincia di Varese ha raggiunto una copertura vaccinale dell’83,32% della popolazione ( peggio fanno solo Milano e Mantova con poco più dell’82%) . Del target di 879.929 lombardi, quelli che hanno ricevuto la booster sono stati 578.384 La fascia di età più coperta è quella degli over 80 ( 96,27%) seguita dai ventenni che si è vaccinato nel 95% dei casi. La meno coperta è quella dei minori tra i 5 e gli 11 anni (38,07%) seguita dai minorenni tra i 12 e i 19 anni ( 84,66%) e quella dei quarantenni ( 84,45%).

DAL COMUNE PIU’ VACCINATO A QUELLO MENO

Il comune meno vaccinato è Agra con il 69% dei residenti vaccinati seguito da Masciago Primo e Cremenaga con il 71% dei residenti mentre Crosio della Valle guida la classifica dei più vaccinati con l’89% dei residenti, seguito da Castelseprio e Induno Olona con l’88%, Brinzio, Gavirate e Castronno con l’87%.

Tra e grandi città registriamo l’83,7% di Varese, l’84,4% di Busto Arsizio, il 79,18% di Gallarate e l’85% di Saronno.