Valentina Calafiore entra nella segreteria della Filcams Cgil

Valentina Calafiore è entrata nella segreteria Filcams Varese. L’elezione è avvenuta durante il direttivo della categoria sindacale alla presenza della segretaria generale Filcams Cgil Lombardia, Antonella Protopapa, della segretaria generale Cgil Varese, Stefania Filetti, e del segretario generale Filcams Cgil Varese, Livio Muratore.

Valentina Calafiore, varesina di 37 anni, è stata delegata sindacale presso un punto vendita della grande distribuzione a Cittiglio. Mentre lavorava si è laureata in giurisprudenza alla Statale di Milano. Nel 2015 è diventata funzionaria Filcams Varese. «Insieme ai colleghi e al segretario Muratore – commenta Calafiore – ci impegneremo a fondo per rappresentare i lavoratori e per portare avanti tutte le battaglie della nostra categoria».