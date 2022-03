Valeriano, dagli scimpanzè al labirinto degli specchi: una vita al luna park di Varese

«Ho 78 anni e sono al Luna Park di Varese da sempre: i miei genitori si sono sposati qui, nel 1925. Del loro matrimonio ha scritto domenica del Corriere: l’ha chiamato “Il matrimonio dentro la gabbia dei leoni”. Il Luna Park di Varese allora si chiamava Fiera di Primavera, ma le giostre c’erano già».

A parlare è Valeriano Dino Diana, classe 1944. Seduto sulla sua sedia da campeggio, sovrintende i lavori di preparazione del suo “Espana”, un’attrazione del Luna Park che in molti avranno conosciuto: un “labirinto degli specchi” che si estende su due piani e ha anche altri giochi vari.

La vita sua e di suo fratello Giancarlo, giostraio anche lui, è strettamente legata al Luna Park di Varese: non solo per quel matrimonio “da rivista” in un’epoca in cui la fiera era più di quello che è il luna park adesso. A Varese Valeriano e Giancarlo portano ogni anno ancora ora le loro attrazioni, anche se la loro gioventù l’hanno passata altrove: «Nel 1949 la mia famiglia è andata in bass’Italia (la chiama così, ndr): fino al 1960 abbiamo girato la Sicilia, la Calabria, le Puglie… ho fatto le scuole tutte lì».

Valeriano e suo fratello Giancarlo

Nel 1960 però la famiglia torna al Nord: e Valeriano a 16 anni ha già un suo ruolo preciso «Abbiamo tenuto gli scimpanzè fino al 1969. Ed ero io a far lavorare (dice proprio così, ndr) gli scimpanzè quando eravamo in via Crispi: sono l’ultimo domatore della mia famiglia. Nel 1970, a 26 anni, ho preso invece questa attrazione, mentre mio fratello ha invece preso il KissExpress, la giostra che si copre».

Giancarlo, che nel frattempo propone anche il “Bumper”, ci tiene ad aggiungere: «Mia moglie è nata qui» per sottolineare il loro legame con la città giardino: da allora non hanno mai perso un appuntamento a Varese, e anche quest’anno in cui torna la vita al Luna Park loro sono in prima fila.

Il Luna Park torna a partire al 26 marzo e si tratterrà in città fino al primo maggio.