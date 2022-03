Stracci, solvente e tanta buona volontà, ma alla fine la panchina rossa a Vergiate simbolo di lotta contro la violenza di genere e vittima dei vandali proprio nella Giornata internazionale della donna è tornata al suo bel colore acceso originale.

Galleria fotografica Dopo i vandali, la panchina rossa a Vergiate risplende grazie ai volontari 4 di 8

Tutto grazie a un gruppo di donne e uomini volontari, che – non appena hanno saputo della notizia nella mattinata di martedì 8 maggio – si sono recati in piazza Baj con tutto il necessario per ripulire la panchina della vernice usata per imbrattarla. La notte dello stesso giorno era stata vandalizzata anche la panchina rossa di Angera.

«Anche questa volta – scrive il sindaco di Vergiate Daniele Parrino – sento il dovere di ringraziare i vergiatesi che stamattina, dopo aver visto il post sulla panchina rossa vandalizzata, si sono immediatamente mobilitati per ripulirla. Di fronte ad alcuni atti di inciviltà è molto importante valorizzare e ringraziare i tanti cittadini che, al contrario, contribuiscono a migliorare la nostra società».