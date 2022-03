Varese ad Asti per confermarsi, “Non guardiamo la classifica, dobbiamo essere martellanti”

Il Varese vuole dare seguito alla vittoria di settimana scorsa contro l’Imperia e desidera conquistare tre punti anche domenica (6 marzo ore 14.30) in casa dell’Asti. Sarà una trasferta insidiosa per i ragazzi di mister Ezio Rossi che, guardando al successo di sette giorni fa, vuole prendere spunto dalle note positive e negative: «Ai ragazzi ho detto che non mi è piaciuto il secondo tempo: abbiamo fatto molto bene il promo tempo e molto male la ripresa. Dobbiamo migliorare la continuità nei 90 minuti e non accontentarci: questo è il compito che ci aspetta domenica».

Riguardo al prossimo avversario, mister Rossi spiega: «L’Asti fino a qualche partita fa sembrava in difficoltà e invece ha vinto le ultime due partite trovando un atteggiamento tattico diverso e rinunciando anche a qualche uomo di esperienza. Non guardiamo la classifica ma valutiamo i momenti delle avversarie. È una squadra quadrata e solida, per batterla servirà pazienza. Ogni partita ha le due difficoltà e noi dobbiamo essere martellanti come nel primo tempo contro il Borgosesia. Quando mettiamo intensità in pochi reggono i nostri ritmi; poi bisogna anche essere lucidi e fortunati».

Riguardo alla formazione varesina: mancherà Parpinel, squalificato, e questo porterà mister Rossi a una scelta dettata dagli under: abbassare Marcaletti nei tre di difesa con Alessandro Baggio esterno a sinistra o dare fiducia Minaj in attacco – a discapito di Pastore – con Premoli nel pacchetto arretrato. Il resto della squadra dovrebbe essere confermato con capitan Disabato sulla trequarti

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato sul nostro liveblog con tutto il prepartita (guarda qui). Potrete commentare in tempo reale l’andamento del match e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.