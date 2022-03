Il Varese fa i conti con il giudice sportivo: tre squalificati per Ligorna

Il pareggio di Asti lascerà qualche segno anche per le prossime partite in casa Varese. Il giudice sportivo ha infatti fermato tre giocatori biancorossi.

Ad Andrea D’Orazio, che era stato espulso dalla panchina per proteste, sono state comminate due gare di stop per – si legge nel comunicato – “avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo della Terna Arbitrale”.

Espulso invece sul campo per doppia ammonizione, Francesco Mapelli è stato fermato per un turno, così come Donato Disabato, che ha raggiunto la quinta ammonizione.

Entra in diffida Kenneth Mamah, che ha preso il quarto cartellino giallo del suo campionato.