Varese ha detto sì: alla Schiranna anche gli Europei U19 di canottaggio

Il comitato organizzatore dei grandi eventi remieri di Varese “ha detto sì”, accettando l’invito della Federazione per organizzare i prossimi Campionati Europei U19 previsti tra meno di due mesi, sabato 21 e domenica 22 maggio 2022. Come anticipato da VareseNews nei giorni scorsi, il comitato “Varese Rowing” era stato interpellato dagli ambiti federali dopo che la località di Sabaudia aveva dovuto rinunciare ad allestire le gare a causa delle recenti inchieste giudiziarie che avevano “decapitato” l’amministrazione comunale e il management sportivo nella città laziale.

La Federcanottaggio, per bocca del presidente Giuseppe Abbagnale, aveva quindi inoltrato una richiesta ufficiale per portare le gare continentali alla Schiranna, l’unico centro remiero nazionale in grado di organizzare una manifestazione così impegnativa nel giro di poche settimane grazie a una “macchina” rodata e alle infrastrutture già utilizzate per tanti eventi sportivi negli ultimi anni. In questo modo la FIC ha evitato di perdere un evento di grande portata già assegnato da tempo alla nostra nazione.

In questo modo Varese avrà due manifestazioni di portata internazionale in una sola stagione agonistica: oltre a questi Europei infatti, il lungolago ospiterà anche i già previsti Mondiali sia della medesima categoria U19, sia di quella U23, ovvero la massima “fascia d’età” giovanile di questo sport. A maggio dunque è previsto l’arrivo alla Schiranna di ben 30 nazionali per un totale di circa 600 atleti cui si affiancheranno tecnici, dirigenti, familiari e tifosi per un altro weekend che avrà ricadute positive anche in ambito turistico.

«Siamo onorati della fiducia che viene riconosciuta a Varese da parte della Federazione Italiana di Canottaggio e dalla Federazione Internazionale, segno che l’esperienza della nostra città e le strutture sul lago godono di grande apprezzamento. Nonostante i tempi ristretti per organizzare l’evento sono sicuro che saremo in grado di dimostrarci all’altezza» spiega Davide Galimberti che, in qualità di sindaco è anche presidente del comitato organizzatore locale.

«I tempi di preparazione ed organizzazione sono molto stretti, ma come sempre ci faremo trovare pronti per garantire gli standard che Varese ha abituato a vedere negli ultimi anni – aggiunge il direttore di Varese Rowing, l’ex azzurro Pierpaolo Frattini -. Una ulteriore grande opportunità di visibilità per il nostro territorio e di introito per tutta la filiera turistico sportiva. La macchina organizzativa è chiamata ad un ulteriore sforzo, uniti e compatti con l’aiuto dei nostri volontari saremo in grado, come sempre, di fare un grande lavoro».