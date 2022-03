Varese Ideale chiede l’estensione al 30 settembre della gratuità dell’occupazione suolo pubblico

«Varese vive di commercio e il commercio deve vivere. Per questo ho presentato e depositato un emendamento al Bilancio perché sia estesa fino al 30 settembre 2022 la gratuità dell’occupazione di suolo pubblico per le attività commerciali». Lo annuncia Stefano Clerici, consigliere comunale di Varese Ideale.

«Riconosciamo all’amministrazione – dice Clerici – una certa sensibilità alla tematica, avendo previsto una proroga fino al 30 giugno, cogliendo l’opportunità data dal decreto governativo. Ora crediamo sia importante compiere un ulteriore sforzo per il bene della città e dei suoi commercianti, messi in gravissime difficoltà prima dalla gestione del Covid e poi dalla crisi in atto che sta portando pesanti rincari e mancati introiti».

«Si tratta di un piccolo sforzo in realtà – aggiunge il Consigliere –, visto che abbiamo individuato quattro diversi capitoli di bilancio da cui attingere 100.000 euro complessivi. Nulla, insomma, che stravolga le previsioni o metta in difficoltà le casse comunali».

«La logica della nostra proposta – sottolinea l’esponente di Varese Ideale – è quella di dare un po’ di respiro ai commercianti e di mandare un messaggio di vitalità a una città che rischia di spegnersi ancor più di quanto non sia già avvenuto. E’ anche un’occasione per l’amministrazione Galimberti di dare seguito ai buoni propositi su una collaborazione costruttiva con l’opposizione. Per il bene di Varese – conclude Clerici – noi siamo sempre disposti al dialogo».