Varese Praticittà diventa Associazione per continuare il lavoro cominciato in campagna elettorale

Oggi il gruppo dei fondatori della lista Davide Galimberti Sindaco – Varese PratiCittà ha presentato la neocostituita Associazione Varese Praticittà.

La seconda amministrazione Galimberti ha ormai definito il proprio assetto organizzativo, a cui per la lista PratiCittà danno un contributo forte di competenza e di esperienza, in Giunta, la Vicesindaca Ivana Perusin e l’Assessora al Bilancio Cristina Buzzetti; in Consiglio Comunale il Presidente Alberto Coen Porisini, la consigliera con deleghe Francesca Strazzi, e la consigliera Maria Paola Cocchiere presidente della Commissione Lavori Pubblici e come Presidente della Commissione per i Consigli di quartiere, che ha appena ultimato con successo i suoi lavori, Davide Cazzaniga.

La lista PratiCittà, dopo la fase elettorale, si è data da fare per sostenere l’amministrazione e garantire continuità Al lavoro iniziato come gruppo in campagna elettorale, e si è costituita in associazione con lo scopo di innovare l’azione dell’Amministrazione comunale, portando nella prassi politica il contributo che arriva direttamente dalla partecipazione attiva dei cittadini, permettendo, così, di creare legami di comunità e di reciprocità, di generare fiducia ed energie da dedicare al civismo; supportare, in sinergia con le realtà del territorio che già se ne occupano (associazioni, cooperative, etc.), la crescita di preadolescenti e adolescenti rendendo i luoghi della Città e dei quartieri più fruibili, dando loro spazi, occasioni e strumenti di socialità, aggregazione, inclusione e partecipazione, prevenendo il disagio, promuovendo la crescita dell’impegno civico e avvicinandoli, in modi costruttivi e partecipati all’Amministrazione; migliorare l’empowerment femminile e promuovere la diversità di genere come valore organizzativo e opportunità di miglioramento anche per l’Amministrazione, favorire e incentivare la presenza femminile ai tavoli decisionali , e dare vita a iniziative di inclusione e sostegno alla diversità di genere in campo politico, sociale ed economico; rendere Varese una città universitaria, favorendo la residenzialità degli studenti, mediante la creazione di residenze universitarie diffuse, mettendo a disposizione spazi di condivisione, di studio, di associazione, creando servizi specifici per gli studenti e rendendo facilmente accessibili le attività culturali e di svago come cinema, teatro, musica, mostre e pratica degli sport; rendere maggiormente attrattivi i quartieri, favorendo spazi di comunità e socialità, potenziando luoghi dedicati agli sport, favorendo collegamenti pedonali più sicuri e prendendosi cura degli spazi verdi e promuovere la piena inclusione delle persone con ridotta mobilità motoria o sensoriale, rendendo la città accessibile e godibile per tutti, riducendo le barriere architettoniche anche attraverso l’uso della tecnologia digitale.

Il consiglio direttivo dell’Associazione è composto da Davide Cazzaniga (Presidente), Isabella Failla, Alessandra Ferrario, Carmela Lozietti e Francesca Strazzi.