Per il Varese una trasferta dalle mille insidie a Ligorna

Il Varese continua a sperare di accorciare il gap da Novara e Sanremese – distanti rispettivamente 12 e 6 punti – ma per farlo non ha più margine di errore. Il pareggio di Asti è stato un mezzo passo falso e nelle prossime uscite l’obiettivo deve essere conquistare il massimo possibile.

Domenica 13 marzo (ore 14.30) i biancorossi affronteranno la trasferta di Genova per affrontare il Ligorna. Una partita che nasconde diverse insidie e che deve essere affrontata con la massima attenzione.

I primi problemi arrivano dalla stessa squadra biancorossa, che ha squalificati tre giocatori importanti: il difensore Mapelli e i centrocampisti Disabato e D’Orazio. È mister Ezio Rossi a presentare la situazione in casa varesina: «Siamo un po’ tirati a centrocampo e in difesa, mentre in avanti c’è abbondanza; Disabato tra l’altro è fuori per squalifica ma ha anche un problema al ginocchio che lo terrà fuori anche settimana prossima. Le scelte sono quindi scontate dietro, davanti invece devo decidere. Ho fatto qualche prova a centrocampo per adattare qualcuno in caso di evenienza, ma speriamo non ce ne sia bisogno. Gazo sarà capitano ma dovrà gestirsi durante la partita perché la sua generosità spesso lo spinge ad andare fuori giri».

«All’andata fu una partita perfetta – commenta l’allenatore del Varese anticipando gli avversari -, nella quale abbiamo concretizzato ogni occasione e il risultato finale è stato rotondo ma immeritato. Ora però sono una squadra diversa, ha un nuovo allenatore, Roselli, che per esperienza reputo il migliore del girone. Non lo conosco direttamente ma mi sono fatto l’idea che sia una persona vera che preferisce i fatti alle parole. Fino all’anno scorso ha fatto i professionisti, per calarti a 65 anni nei dilettanti significa avere una grande passione. Ha ottenuto grandi risultati, la squadra sta passando un momento positivo, a parte l’ultima sconfitta, ma sono anche gli unici capaci di battere il Novara al “Piola”. Il campo è piccolo, sembra un flipper, e bisogna essere molto reattivi».

