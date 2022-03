Varesenews ospite dell’assembrea di istituto del liceo Ferraris per parlare della guerra in Ucraina

Una guerra in atto a 2000 di chilometri da casa nostra. Un racconto ininterrotto dal 24 febbraio scorso con notizie di bombardamenti, morti distruzioni.

Gli studenti del liceo Ferraris di Varese hanno organizzato un’assemblea di istituto per capire qualcosa in più: come è stato possibile? perchè tanto clamore? quali gli scenari?

Per chiarire i tanti aspetti di questo scontro avvenuto alle porte dell’Unione europea il dirigente Marco Zago insieme ai rappresentanti hanno invitato il professor Antonio Orecchia professore di Storia dell’Università dell’Insubria con una conoscenza specifica del ‘900 e la nostra giornalista Alessandra Toni.

Il professor Orecchia ha narrato il contesto, gli scenari pregressi, l’ambiente dove è germogliata l’idea dell’aggressione russa nei confronti della vicina Ucraina.

Alessandra Toni ha spiegato il lavoro del giornalista sul campo, della ricerca della verità, delle difficoltà a comprendere la soglia tra storia e propaganda.

Un racconto di oltre due ore che ha coinvolto i ragazzi facendo nascere in loro oltre 150 domande e questioni che, per mancanza di tempo, sono rimaste sospese.

Le domande spaziavano dai motivi del conflitto agli scenari futuri, al raffronto tra le figure di Putin e Stalin al confronto tra questa guerra e le tante che accadono nel mondo. Hanno chiesto approfondimenti sia storici che geopolitici ed economici dimostrando un’attenzione e una voglia di avere gli strumenti interpretativi di una situazione che ha colto di sorpresa anche molti analisti.

L’invito è stato quello a proseguire nell’approfondimento andando a cercare notizie sui tanti canali a disposizione, analizzandoli con senso critico