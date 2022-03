A Venegono Superiore torna “Nati per leggere”, libri e storie per mamme, papà e bimbi

Appuntamento sabato 2 aprile in Biblioteca. Sono previsti due turni di letture: dalle 10 alle 10.45 e dalle 11 alle 11.45

Sabato 2 aprile dalle 10.00, in occasione della Giornata Internazionale del libro per bambini, “Nati per leggere” arriverà alla biblioteca comunale “Bruno Munari” di Venegono Superiore.

Tante letture per bimbi (dai 2 ai 6 anni) e genitori per divertirsi insieme e coltivare l’abitudine della lettura condivisa.

Sono previsti due turni di letture: dalle 10 alle 10.45 e dalle 11 alle 11.45.

E’ gradita la prenotazione: 0331824459 o biblioteca@comune.venegonosuperiore.va.it

Ingresso per gli adulti con green pass e mascherina Ffp2