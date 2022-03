Venti profughi ucraini ospitati dalla chiesa Evangelica di Castellanza: le testimonianze

Tra le tante, tantissime, realtà impegnate nell’accoglienza dei profughi ucraini c’è anche la Chiesa Evangelica che sul territorio è presente a Castellanza. In questi giorni il Pastore Silvano Basile insieme ai suoi collaboratori è impegnato a fare avanti e indietro con grandi pullman da Castellanza al confine con la Polonia dove lascia aiuti umanitari e porta in Italia famiglie in fuga dalla guerra.

La chiesa Adi di via don Gnocchi 30 attualmente sta ospitando 20 profughi mentre altri 30 sono già arrivati e ripartiti per altre chiese evangeliche e un altro pullman è in arrivo nel fine settimana. Due famiglie, rispettivamente di 4 e 7 persone con minori resteranno nei locali della struttura religiosa dove sono state preparato per loro le camere dove saranno accolti in questo periodo di emergenza, grazie alle generosìtà della Chiesa Evangelica e dei credenti.

Il Pastore si appella a tutta la cittadinanza di Castellanza invitata ad aiutare queste famiglie e la missione della Chiesa al confine con la Polonia con generi alimentari.

