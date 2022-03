Via al campionato CIF9, i Gorillas Varese pronti all’esordio

Dopo i campionati di Prima e Seconda Divisione, già decollati nelle ultime settimane (nel secondo torneo nazionale gli Skorpions hanno esordito vincendo 42-0 contro i Redskins Verona), è pronto a scattare anche il terzo torneo nazionale di football americano organizzato dalla Fidaf, il cosiddetto CIF9 (che per l’appunto si disputa con 9 giocatori in campo e non con i canonici 11).

Il CIF9 sarà per quest’anno la “casa” dei Gorillas Varese, pronti finalmente a tornare in campo: la società del presidente Paolo Ambrosetti aveva interrotto l’attività agonistica allo scoppio della pandemia e da allora non aveva disputato partite ufficiali. Un “digiuno” che sarà interrotto sabato 12 marzo quando gli “scimmioni” scenderanno in campo a Bresso (ore 21) contro i Rams Milano, compagine storica del football italiano. Prima del covid, i biancorossi erano impegnati in Seconda Divisione ma hanno scelto di ripartire dal campionato inferiore che, comunque, è piuttosto impegnativo visto che comprende ben 36 team sul territorio nazionale, sparsi tra Bolzano e Catania.

Quella di Bresso sarà una trasferta insidiosa per la squadra diretta dal neopapà Tony Monza: i Rams sono considerati formazione solida e ben strutturata; inoltre ogni esordio nasconde insidie specie per un girone che si preannuncia dal pronostico molto incerto. I Gorillas sono infatti inseriti nel girone G insieme agli Hammers Monza e ai Predatori Golfo del Tigullio (che si affronteranno sabato sera a Desio).

Di certo, in casa Gorillas la lunga attesa non ha spento – anzi – la voglia di giocare: la società intanto attende l’arrivo di Don Clemons, l’esperto allenatore americano (27 anni di esperienza a vario titolo in NFL) che affiancherà per un periodo il coaching staff varesino e che sbarcherà a Malpensa venerdì 18. «Non vedo l’ora di essere lì con voi, ormai manca veramente poco. Giocate una grande partita sabato sera» ha detto Clemons in un messaggio inviato nei giorni scorsi alla squadra, che sta preparando gli ultimi dettagli alla vigilia dell’esordio.