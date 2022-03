Via Sant’Imerio “gruviera” a Varese: “Mettete a posto l’asfalto perchè le auto si rovinano”

I lavori in via sant’Imerio, che hanno sistemato i sottoservizi in vista dei lavori in largo Flaiano, sono conclusi ma hanno lasciato un fondo stradale completamente “rappezzato” e difficile da percorre dalle auto.

Una situazione evidentemente temporanea, ma che potrebbe però durare mesi. Per questo il consigliere comunale Domenico Esposito ha effettuato un sopralluogo e ora si rivolge all’amministrazione comunale: «Qui i rappezzi della strada sono evidentemente sbagliati, fatti male: percorrerli è difficilissimo, si “balla” quando si passa e le auto rischiano di rovinarsi. E’ vero che è una situazione temporanea, ma il rischio è che restino cosi diversi mesi. A nome dei residenti dei palazzi della via, da cui sono stato contattato, chiedo almeno di rimediare, rendendo meno evidenti le “gobbe”».