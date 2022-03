Via i semafori all’intersezione tra Via Don Folli e viale Dante, in arrivo una rotonda

Tra i diversi quesiti emersi durante lo scorso consiglio comunale a Luino, anche quello inerente ai lavori iniziati lo scorso 7 marzo all’intersezione tra via don Folli e viale Dante, per la riqualificazione delle condotte fognarie.

A chiedere specifiche, il consigliere di minoranza Andrea Pellicini: «Vorrei innanzitutto invitare l’amministrazione ad essere più tempestivi nella comunicazione di nuovi lavori o disagi, in modo tale da avvisare con tempo operatori economici e residenti. Ho apprezzato molto il sopralluogo fatto dall’assessora Porfiri, per parlare direttamente con i cittadini, ma ora in quella zona cosa succederà? Il comune ha intenzione di realizzare una rotonda? Saranno utilizzate risorse del bilancio comunale o operazioni di carattere urbanistico? Ci sarà un periodo di prova per sperimentare una rotonda provvisoria, togliendo i semafori?».

A rispondere ai quesiti del consigliere Pellicini, l’assessora Francesca Porfiri: «L’avviso ai cittadini è stato dato via giornali locali e messo sul nostro sito istituzionale. Si può sempre certo migliorare ma abbiamo cercato di essere il più tempestivi possibile e soprattutto, grazie al supporto della Polizia locale e dell’Ufficio tecnico, di non recare danni alla viabilità».

Per migliorare la comunicazione tra amministrazione pubblica e cittadini, inoltre, l’assessore Ivan Martinelli ha dato notizia che presto si metterà a disposizione un app, tramite la quale la popolazione potrà visionare nell’immediato tutte le comunicazioni, come per esempio la chiusura di una scuola o la segnalazione di una buca in strada.

«In ultimo – ha detto ancora Porfiri – abbiamo sì intenzione di realizzare una nuova rotonda tra via Don Folli e viale Dante Alighieri. Siamo già al lavoro e in gran parte la sua costruzione avverrà grazie al piano attuativo dell’area ex Segherie. Appena Alfa srl terminerà i lavori presso l’incrocio, partirà una prima sperimentazione con la rotonda, al fine di migliorare la fluidità del traffico in quella zona».