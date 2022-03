Via vai nel condominio, la Polizia scopre un “locale” di spaccio a Sant’Anna di Busto Arsizio

In quel palazzo entravano e uscivano troppi sconosciuti. Troppi per non insospettire, alla lunga, le forze dell’ordine, che alla fine hanno trovato quasi mezzo chilo di hascisc e hanno arrestato un 50enne pregiudicato.

È successo nel quartiere di Sant’Anna a Busto Arsizio. La Polizia di Stato è intervenuta dopo le segnalazioni delle Volanti: gli agenti hanno perquisito la cantina del sospettato, trovando appunto 450 grammi di droga, un bilancino e alcune centinaia di euro, considerati provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato messo a disposizione del pubblico ministero Flavia Salvatore e nella mattina di sabato c’è stata in tribunale la convalida dell’arresto.