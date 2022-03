A Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno tornano le Giornate delle Camelie

Giunge alla XXV edizione la mostra mercato di florovivaismo Le Giornate delle Camelie, che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano dedica da anni all’arbusto sempreverde dell’Estremo Oriente, i cui bellissimi fiori dolcemente arrotondati formavano il bouquet prediletto dalla celebre dama del romanzo di Alexandre Dumas. Molte le varietà provenienti da floricolture del Lago Maggiore e delle province di Verbania e Varese che si potranno ammirare – e anche acquistare grazie ai consigli degli esperti presenti in mostra – in un’esposizione secondo specie e nomenclatura.

L’evento, da sempre molto apprezzato dagli appassionati di verde, si svolgerà sabato 2 e domenica 3 aprile, dalle ore 10 alle 18. Con il biglietto di ingresso alla manifestazione sarà possibile visitare la villa (a partire dalle 10.30) ed esprimere il proprio voto per selezionare a fine giornata il fiore dalla forma più bella, la cui foto potrà essere condivisa dai partecipanti sui social come in un contest florovivaistico.

Domenica 3 aprile, negli orari di apertura della mostra mercato, sarà previsto un laboratorio creativo per bambini dal titolo Camelia: identikit botanico: i giovani visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle stanze della Villa, di cui potranno osservare le decorazioni a dettagli floreali che richiamano le essenze del giardino, raccontate al termine delì percorso di visita; seguirà quindi un approfondimento sulla pianta della camelia, presente nel parco e a cui la giornata è dedicata. Come appare la pianta nella sua interezza? Quali sono le sue caratteristiche peculiari? Quante sfumature di colore possono assumere i suoi fiori? Queste e molte altre le domande a cui gli esperti daranno risposta durante il laboratorio, informazioni base per permettere ai partecipanti di cimentarsi con matita e acquarelli nella creazione di una personale tavola botanica.

Il Ristorante “I Rustici” sarà aperto e proporrà un menu particolare dedicato all’evento (per informazioni e prenotazioni daniela@schiaffi.it) e, in onore della pianta del tè, una variante di camelia, sarà prevista la degustazione e la vendita di tè aromatici provenienti dall’Asia. Con il Patrocinio del Comune di Casalzuigno.

Per informazioni sul costo del biglietto di ingresso e prenotazioni: 0332/624136; faibozzolo@fondoambiente.it; www.villabozzolo.it. Per informazioni servizio bar/ristorante: “I Rustici” daniela@schiaffi.it – www.fondoambiente.it.