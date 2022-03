Tra vinili e concerti, i nuovi appuntamenti del Conservatorio Puccini di Gallarate

Dopo il successo dell’incontro con il maestro Giancarlo Parodi, all’interno della rassegna Vinyl Vintage Venue, di ieri, lunedi 28 marzo alla scoperta delle trascrizioni di brani di J.S. Bach ad opera di Max Reger, continuano gli appuntamenti all’insegna della musica del conservatorio “Puccini” di Gallarate di Classica al Pop e di Vinyl Vintage Venue al Teatro del Popolo.

Il teatro di via Palestro è la nuova “casa della musica” del conservatorio gallaratese, che lo sta animando con molteplici e diversificati appuntamenti, dai concerti alle conferenze di approfondimento a tema musicale, dall’ascolto dei vinili in una sala multifunzionale apposita e, infine, alle masterclass e alle presentazioni di libri dedicati alla musica.

Gli appuntamenti tra musica iberica e Schubert

Gli appuntamenti con grandi interpreti proseguono con il concerto pianistico del maestro Maria Clementi: La felicità nella realtà e nel sogno. L’appuntamento è per mercoledì 30 marzo alle 20.30.

In programma sei sonate di Domenico Scarlatti e la sonata in Sib Maggiore D 960 di Franz Schubert.

Ingresso gratuito con prenotazione a questo link.

A seguire, lunedì 4 aprile, il rendez-vous con Vinyl Vintage Venue aprirà panorami inconsueti sulla musica iberica del Tredicesimo secolo, grazie al vinile realizzato da Alia Musica e presentato dal maestro Fabio Soragna: un modo per avvicinarsi, in maniera guidata, a sonorità inconsuete, prassi esecutive e problemi di autenticità della musica antica, che sono oggetto della ricerca musicologica, ma suscitano anche stupore e curiosità nel pubblico dei non addetti ai lavori (per prenotazioni scrivere all’indirizzo andrea.ferrario@issmpuccinigallarate.it).

Alle 20.30, dalla sala multifunzione ci si potrà spostare in Teatro, per il concerto del maestro Marcello Fantoni, che interpreta musica per chitarra dell’Ottocento italiano su strumenti originali.