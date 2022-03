Violette in vendita e raccolta di aiuti: la piccola Orino si mobilita per l’Ucraina

Bandiere ucraine in piazza, raccolta di generi alimentari e vestiti, persino le piante di violette in vendita per sostenere il popolo ucraino in un momento buio, quello della guerra e dei morti.

Mentre si spera in un cessate il fuoco, i profughi hanno superato il milione di persone e parte anche nei centri più piccoli la macchina della solidarietà.

A Orino, 900 abitanti, le associazioni sostenute dall’amministrazione comunale stanno lavorando per le iniziative a supporto dell’Ucraina.

Una delle associazioni che si sta attivando è l‘Inter Club “Val di matt”. Dice Luana, la presidentessa: «Qui non è una questione di fede calcistica: siam una associazione da sempre attenta al territorio, ma anche ai bisogni di chi necessita assistenza. Chi ci conosce da anni sa che davanti a certi eventi non siamo mai stati indifferenti, che abbiamo sempre teso la mano e provato ad aiutare. Da questa sera, dopo aver trovato un movimento che porti direttamente gli aiuti agli Ucraini ci attiviamo per dare il nostro aiuto. La nostra sede, in piazza XI febbraio 1 ad Orino, sarà aperta venerdì 4 marzo dalle ore 20:30 alle 22 per chi volesse portare il proprio contributo».

Alcune info utili sono presenti sulla pagina facebook del gruppo.

Sarà dunque possibile già da venerdì 4 marzo raccogliere quanto segue: sacchi a pelo, bende e garze, medicinali generici e antibiotici, sapone e oggetti per l’igiene personale, materassini in gomma piuma, biancheria intima per adulti e bambini, latte in polvere, alimenti omogenizzati.

Le iniziative, che vengono portate avanti di pari passo da Proloco e volontari, comprendono anche la raccolta fondi attraverso la vendita di violette che avverrà nei presi della piazza dove trova sede l’inter club venerdì sera dalle 20.30 alle 22 e sabato 5 marzo dalle 13.30 alle 18.30.