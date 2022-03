Una visita in compagnia del Cai Luino nel paradiso degli agrumi a Cannero Riviera

Un luogo dal microclima speciale, quello scelto come meta dall’associazione, dove gli agrumi crescono in piena terra e a una latitudine nord davvero inusuale. La loro presenza risale al XVII e contribuisce a rendere unica l’immagine della cittadina, situata sulla sponda piemontese del lago Maggiore. Qui il monte Morissolo ripara dai venti settentrionali l’abitato, ricco di aree verdi in cui la biodiversità degli agrumi è di casa. Sole, luci, profumi, lago, leggende e poi ancora storia, fantasia, tradizioni, natura e cultura. Tutti questi elementi accompagneranno i partecipanti durante la passeggiata di circa due ore.

Programma:

Ore 10:00 ritrovo presso la stazione navigazione di Luino per l’acquisto dei biglietti individuali

Ore 10:20 partenza per Cannero e inizio della visita

Ore 16:00 fine visita

Ore 16:20 ritrovo all’imbarco per il ritorno a Luino

Il pranzo è a scelta: o al sacco da poter consumare presso le aree organizzate o andare al ristorante

Accompagnatori Gianni 3387768131 – Graziella 347 940 3561

Tempo h 3.00 – dislivello 50m – diffocoltà T (turistico

Per iscriversi:

La richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione: da lunedì 14 marzo a mercoledì 16 marzo per i soci CAI Luino, giovedì 17 e Venerdì 18 per i Soci di altre Sezioni. SABATO le iscrizioni sono chiuse.

Lo svolgimento dell’escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del Cai quali, il Certificato verde (green pass) che dovrà essere comunicato al momento della richiesta d’iscrizione, la compilazione dell’autodichiarazione, che dovrà essere consegnata al capo gita prima della partenza dell’escursione o inoltrata in via telematica a cailuino@cailuino.it , il numero massimo di 20 partecipanti e il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. Si ricorda che non devono essere scambiati tra i partecipanti alimenti, alcolici e superalcolici. Ogni partecipante deve avere con sé i dispositivi DPI previsti (guanti monouso, gel disinfettante, mascherina, ecc.)

Si sottolinea che l’inosservanza delle regole di partecipazione comporterà l’esclusione all’escursione. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina dell’escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti citati sopra.