Voglia di Teatro a Maccagno chiude la rassegna per bambini Bim Bum Bam

Sarà Lucia Osellieri de “La Casa degli gnomi” l’ultima ospite della tenace rassegna teatrale per bambini “Bim Bum Bam”, giunta all’ottava edizione, sempre curata da Progetto Zattera Teatro e portata avanti con determinazione, nonostante la pandemia, dall’Amministrazione comunale di Maccagno.

L’ultimo spettacolo in calendario è quindi Voglia di teatro, domenica 20 marzo alle ore 16, come sempre negli spazi dell’Auditorium città di Maccagno, di via Pietro Valsecchi 23.

Punta di diamante nel panorama del Teatro di figura e storica burattinaia italiana – ce ne sono pochissime che, come lei, hanno mantenuto la qualità e la presenza nel teatro dei ragazzi – Lucia Osellieri ha un percorso artistico molto importante, e con la sua associazione culturale padovana propone spettacoli di teatro di figura, di burattini, cantastorie, giocoleria, arte circense e teatro di strada.

«Con il sindaco Fabio Passera abbiamo programmato insieme ogni spettacolo, mese dopo mese, seguendo l’andamento e le restrizioni dettate dalla pandemia – racconta Martin Stigol di Progetto Zattera ringraziando gli amministratori e anche le compagnie teatrali che hanno reso possibile la buona riuscita di questa edizione – Alla fine siamo riusciti a garantire tutti gli eventi in presenza, per la gioia del pubblico che ringraziamo di cuore per la costanza con cui ci ha seguito in ogni rappresentazione».

«Un esempio che tutte le Amministrazioni comunali dovrebbero seguire – aggiunge – I bambini non sono spettatori di serie C e meritano di avere spettacoli tutto l’anno, non solo a Natale o a Carnevale».

Partner della rassegna Bim Bum Bam sono stati, oltre al Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, La Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus e Fondazione Cariplo.

L’ingresso è libero ma è gradita la prenotazione al numero: 338-7547484 oppure scrivendo a: prenotazionesociale@libero.it.