Il weekend al circolo Gagarin tra post metal (di casa) e uno spettacolo sulla diversità

Ritorno a casa per i Threestepstotheocean che finalmente suonano “Del fuoco”, quinto disco in studio tra post-metal, rock sperimentale e psichedelia uscito a settembre 2020 per Antigony Records, davanti al pubblico della provincia senza sole. La band bustocca si esibirà sabato 19 marzo (ore 22) al circolo Gagarin (aperto dalle 18 con bar, cucina e bookshop attivi). L’ingresso a sottoscrizione 7€ riservato socie e soci Arci. Prenotazioni via whatsapp al 351 9763540.

Sul palco di via Galvani anche Francesca Morello in arte R.Y.F. che ci presenta Everything Burns, irresistibile combo di electroclash e punk, che da un punto di vista tematico si rivela una radicale miscela di gioia e rabbia in grado di portare avanti un ideale di sovversione queer e femminista.

Domenica 20 marzo, invece Marco Bianchini porta in scena lo spettacolo “Uno su seimila”. Partendo dal racconto della sua diversità, apre lo sguardo e parla della diversità in generale – di genere, di pensiero, di colore – e lo fa coniugando alto e basso, reale e immaginario, ironia e dramma. Fino a che punto si può cambiare se stessi? E cosa succede quando si smette di adattarsi? Uno su Seimila è una mirabolante parabola drammaturgica che parte da ricordi ed esperienze personali per esplorare il tema della diversità con una varietà di situazioni ed emozioni mai vista prima: da oscure nozioni sull’Alto Vicentino a strategie estreme di sopravvivenza al bullismo, da retroscena inaspettati su cartoni animati giapponesi a gare rocambolesche di bmx, e ancora, simulazioni improbabili, vulcani spenti, polsi spezzati per colpa dell’ape Maia, vulcani finti, maghette gender fluid e neomelodici napoletani. Uno spettacolo teatrale di Marco Bianchini, Teatro della Caduta (Torino) con il sostegno di Campsirago Residenza, RadiceTimbrica Teatro, BottegArt.

Ingresso a sottoscrizione 5€ riservato soci e socie Arci

Abbonamento Allunaggi per 3 spettacoli: 12 €