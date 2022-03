Weekend di aprile in Palude Brabbia tra migratori e caccia alle uova (di Pasqua)

Passeggiate e laboratori nei fine settimana di aprile nell’Oasi Lipu della Palude Brabbia fino alla grande caccia alle Uova in programma per festeggiare Pasquetta tra gioco, natura e tradizione.

Di seguito le prossime iniziative.

SABATO 2 APRILE

h. 14.30 Erbe Selvatiche e Commestibili

Incontro a cura di Rossella Aresi per addentrarsi nell’affascinante pratica del riconoscimento delle erbe e bacche dei nostri prati e boschi e riscoprire una cucina gustosa e naturale.

Dopo una breve escursione all’aria aperta, dedicata al riconoscimento dei vegetali spontanei commestibili, ci troveremo attorno ad un tavolo con quanto raccolto per apprendere, grazie alla mano esperta di Rosella, vecchie ricette e i sapori di una volta.

DOMENICA 3 APRILE

h. 9.30 Benvenuti Migratori

Continuano le visite guidate all’interno della Riserva della Palude Brabbia alla scoperta della fauna e dei suoi peculiari habitat tra stagni e canneti.

Una visita guidata fino alla torretta di osservazione dove, binocoli alla mano, osserveremo rapaci, aironi e anatre alla scoperta dei loro incredibili viaggi e delle difficoltà che incontrano per giungere fino a qui. Prenota la tua visita guidata usando i tasti sottostanti.

Qui il link per prenotare.

h. 14.30 Foto smart: scatti in natura

Un’occasione per scoprire metodi e tecniche per ottenere bellissime fotografie con il cellulare.

Al giorno d’oggi gli smartphone hanno sempre più funzioni, anche in ambito fotografico. Una passeggiata in natura per imparare ad ottenere il meglio dalle fotografie “smart” lungo i sentieri dell’oasi, accompagnati da Massimo Valerio di Yeehgo: scegliere l’inquadratura per creare la “composizione”, sfruttare la luce naturale per illuminare le scene e scoprire come giocare con la profondità di campo e qualche elemento di fotoritocco da app. Che sia una foto paesaggistica o una macro, anche con un cellulare si può dare sfogo alla propria passione per la fotografia e la Natura!

SABATO 9 APRILE

h. 14.30 Erbe Selvatiche e Commestibili

Incontro a cura di Rossella Aresi per addentrarsi nell’affascinante pratica del riconoscimento delle erbe e bacche dei nostri prati e boschi e riscoprire una cucina gustosa e naturale.

Dopo una breve escursione all’aria aperta, dedicata al riconoscimento dei vegetali spontanei commestibili, ci troveremo attorno ad un tavolo con quanto raccolto per apprendere, grazie alla mano esperta di Rosella, vecchie ricette e i sapori di una volta.

DOMENICA 10 APRILE

h. 9.30 Girovaghi per Natura

Un percorso lungo i sentieri dell’oasi in cui scoprire le sensazioni date dalla natura accompagnati da alcune riflessioni di celebri autori collocate lungo i sentieri. Le guide Lipu saranno presenti al termine del percorso per condividere le scoperte fatte singolarmente dai visitatori. Girovagare in natura significa lasciare l’anima e la mente liberi di esplorare in completa apertura verso il mondo.

h.14.30 Il popolo delle Api

Laboratorio per famiglie con bambini 8-12 anni alla scoperta delle api e del loro insostituibile ruolo nella vita di tutti i giorni.

Come si riconosce un’ape da una vespa? Come sopravvivono le api in inverno? Quanto vive un’ape regina?

Un pomeriggio all’insegna della vita di un alveare, tra assaggi di miele, giochi di abilità e conoscenza.

LUNEDI’ 18 APRILE PASQUETTA IN OASI

Una giornata per grandi e piccini all’insegna delle passeggiate in natura, accompagnati dai volontari Lipu, e dei laboratori per bambini.

h. 9.30 e h. 15 VISITE GUIDATE

Armati di binocolo raggiungiamo la torretta di osservazione alla scoperta degli uccelli che frequentano la palude. Consigliati scarponcini e binocolo.

h. 15 VITA SOTT’ACQUA

Un laboratorio per bambini dai 7 ai 12 anni alla ricerca di anfibi e insetti d’acqua da osservare e liberare al termine dell’evento.

h.15 A CACCIA DI UOVA

Una breve passeggiata per i più piccoli (4/6 anni) alla ricerca delle uova nascoste sui sentieri dell’oasi…a chi apparterranno?

Per maggiori informazioni su costi, equipaggiamento e prenotazioni consultare il sito dell’Oasi Lipu Palude Brabbia a questo link.