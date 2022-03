Zeiss compie 175 anni e pianta un albero per ogni anno di vita al Campo dei Fiori

Zeiss Vision Care, azienda con sede a Castiglione Olona, leader nel settore dell’ottica ed eccellenza nella produzione di lenti per occhiali, trattamenti e colorazioni, ha annunciato che grazie alla collaborazione con Selvatica, progetto no-profit di piantumazione della provincia di Varese promosso dal Comune e dalla Regione Lombardia, è finalmente giunto il momento di mettere a terra le 175 piante donate al territorio lo scorso 17 novembre, in occasione dei festeggiamenti per il 175° anniversario della fondazione del gruppo.

L’azienda, pur consapevole del difficile momento storico che stiamo vivendo, ha voluto mantenere la promessa fatta ad associazioni, collaboratori e partner, dando vita ad una giornata di condivisione dal forte valore simbolico, quale la piantumazione di 175 piante, accuratamente selezionate da agronomi esperti, per andare a porre rimedio ai danni subiti da una zona, collocata nella splendida cornice del Parco regionale del Campo dei Fiori di Varese, devastata dalla tempesta di vento dell’ottobre 2020.

Nella mattina di sabato 19 marzo, tra le 10 e 13, i collaboratori dell’azienda si recheranno al famoso Belvedere del Campo dei Fiori, per un momento di incontro con gli esperti Selvatica e di riflessione sulla biodiversità, la sensibilizzazione sul cambiamento climatico e sulle diverse prospettive micro e macro dell’ambiente che ci circonda. Oltre a dei laboratori interattivi, progettati per grandi e piccoli, il momento clou sarà la messa a terra delle nuove piante, accuratamente selezionate tra le specie autoctone (Quercus Cerris, Acer Campestre, Tilia Cordata, Sorbus Aria, e altre) per andare a rimpiazzare le precedenti (abeti e pini in maggioranza, abbattute dal vento), e dunque capaci di integrarsi con la flora del parco senza intaccarla, a dimostrazione del rinnovato impegno di ZEISS verso la biodiversità e l’ambiente.

Durante la giornata interverranno: alcune autorità del Comune di Varese e del Parco Campo Fiori, i rappresentanti di Selvatica, tra cui il presidente e fondatore David Mammano e Michele d’Adamo (AD del gruppo ZEISS Italia).

Come spiega David Mammano, «per noi si tratta del primo importante evento sul territorio da quando abbiamo lanciato il progetto Selvatica, al quale possono aderire liberamente tanto le aziende, quanto i singoli cittadini. Lavorare al fianco di ZEISS in questi mesi ci ha permesso di capire che il desiderio di concretizzare un progetto di sostenibilità ad alto impatto ambientale nel nostro territorio è decisamente possibile e condiviso. Le aziende, i privati cittadini e le istituzioni hanno voglia di essere protagonisti attivi di azioni concrete e positive, che possano contrastare alcuni dei complessi problemi del nostro tempo, tra cui il cambiamento climatico e la diminuzione della biodiversità».

Michele d’Adamo, AD del gruppo Zeiss Italia, ha aggiunto: «Questa giornata rappresenta per noi un nuovo inizio, un nuovo importante passo nel percorso che Zeiss si accinge a intraprendere nell’ambito di un’ampia strategia di Environmental & Social Governance, che rappresenta un’importante forma di impegno nella gestione ambientale e sociale di tutte le attività aziendali. Mantenere la promessa fatta quasi sei mesi fa e coinvolgere i nostri collaboratori nella messa a terra di queste 175 piante ben rappresenta l’impegno concreto e tangibile che Zeiss si sta assumendo nei confronti di tutti gli stakeholder, dai propri collaboratori, fino alle istituzioni e al territorio».

Il programma della giornata prevede:

10.00 Ritrovo presso il Palazzetto dello Sport (CAR SHARING)

10.30 Salita al Belvedere del Campo dei Fiori

10.45 Consegna Gadget e Welcome Coffee

11.00 Discorso di benvenuto

11.30 Laboratori per grandi e piccoli

12.30 Piantumazione alberi

13.00 Pranzo

14.00 Passeggiata al Forte di Orino con guida locale