10 artisti per Castiglione Olona, in mostra la creatività

Ultimi giorni per visitare la rassegna artistica “10 artisti per Castiglione Olona”, curata da Kubeart Associazione Artistica e dal Maestro Enrico Milesi

Dall’inaugurazione della scorsa settimana hanno ottenuto continui appezzamenti dai loro concittadini: sono i “10 artisti per Castiglione Olona“, un concentrato di creatività che stanno esponendo i loro lavori nell’ex sala Consiliare.

In regia Kubeart Associazione Artistica e il Maestro Enrico Milesi, che propongono la rassegna artistica, visitabile ancora per qualche giorno. Il collettivo è frutto dell’impegno dell’associazione nella promozione delle arti e nel sostegno del luogo, il borgo antico di Castiglione Olona, dove da molti mesi è presente in continua collaborazione con il Comune. “Kubeart fin dall’inizio ha potuto intravvedere nel borgo antico di Castiglione Olona, nei suoi prestigiosi palazzi e lungo il tessuto delle vie cittadine, il sito ideale per poter esprimere al meglio l’ambizioso progetto del Borgo degli Artisti. Ogni pietra racconta un’esperienza culturale lunga secoli alla quale ogni artista in senso partecipativo dovrebbe concorrere e dove la propria opera non potrebbe che trovare la giusta dimensione” dichiara Emiliana Longoni presidente di KubeArt.

L’associazione e il proprio comitato artistico, presieduto dal maestro Enrico Milesi, attraverso l’esperienza del Mercato d’Arte di ogni 3° domenica del mese, “L’ARTE INCONTRA IL BORGO”, e la conoscenza di tutti gli artisti che si stanno avvicinando sempre più al mondo associativo, creano una selezione artistica dedicata alle mostre personali e collettive che andrà ad organizzare. Questa rassegna di aprile è rivolta ad una partecipazione di gruppo dove si possono esprimere varie esperienze artistiche dalla pittura alla scultura, con particolare attenzione alla tecnica del Raku, passando a poi a quella della fotografia. Nel week end a Castiglione Olona sono previste una serie di manifestazioni che con l’apertura del Museo Civico Banda Castiglioni contribuiranno a consolidare un’attraente proposta culturale ed artistica oltre che gastronomica.

Patrocinata dal Comune di Castiglione Olona – Assessorato alla Cultura, la mostra sarà visitabile fino al 30 aprile; durante l’appuntamento mensile della Fiera del Cardinale (1° domenica di ogni mese) le opere verranno esposte nella sede di Kubart e lungo la adiacente, via Cardinal Branda Castiglioni.