Il bello della Valle Olona in diretta su Varesenews

Per festeggiare i primi tre anni dalla nascita del gruppo Facebook di VareseNews “Oggi in Valle Olona” mercoledì 20 aprile alle 18.30 ci sarà una diretta con tanti ospiti, per mostrare le bellezze della valle Olona

(foto copertina di Maria Luisa Gallazzi dal gruppo Facebook “Oggi in valle Olona”)

Era il 2019 quando in una riunione fra alcuni giornalisti di Varesenews nacque l’idea di guardare al territorio che va da Castiglione Olona a Castellanza in un modo nuovo. Non più soltanto focalizzandosi su ciò che accadeva nei singoli comuni, ma facendo un passo indietro e osservando il territorio come unitario, concentrandosi sulle sue peculiarità, su ciò che rende la valle Olona davvero unica.

Una storia comune fra dodici paesi

Già, perché i comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona, Cairate, Castelseprio, Lonate Ceppino, Gorla Maggiore, Fagnano Olona, Gorla Minore, Solbiate Olona, Marnate, Olgiate Olona e Castellanza, sono stati caratterizzati da un passato in cui il fiume Olona favorì i primi insediamenti, la nascita dei primi nuclei abitati ed uno sviluppo industriale di cui restano tracce lungo la ciclo-pedonale che attraversa l’area. Ancora oggi i comuni limitrofi si uniscono in iniziative di vario genere, da eventi culturali, ad azioni politiche, fino a interventi socio-sanitari, che riescono così ad avere un raggio d’azione più ampio grazie alla compattezza degli enti coinvolti.

La nascita del gruppo Facebook “Oggi in valle Olona”

Per raccontare tutto ciò e dare voce a chi questo territorio lo abita, nel 2019 nacque il gruppo Facebook “Oggi in valle Olona“, che in questi anni è cresciuto, dando vita ad una comunità che contribuisce attivamente ad arricchire il gruppo. Oltre alla pubblicazione degli articoli di VareseNews, i lettori condividono foto e video delle loro passeggiate in valle, esplicitano problemi e si confrontano su diversi temi che caratterizzano il territorio.

La diretta del 20 aprile sarà una grande festa per tutti gli iscritti, che avranno la possibilità di rivedere alcune delle tante bellezze della valle Olona che conoscono e apprezzano. Al contempo, chi non conosce queste zone avrà modo di esplorarle virtualmente e decidere di visitarle.

Gli ospiti della diretta del 20 aprile

Lascerà tutti a bocca aperta la magnificenza della Collegiata di Castiglione Olona, dove arte e religione si sono fusi in modo armonioso e turisti di tutto il mondo arrivano per ammirare gli affreschi di Masolino. Ci si potrà immergere negli scavi del Parco Archeologico di Castelseprio e conoscere il suo legame con il Monastero di Torba, primo bene FAI. Ci sarà modo di conoscere i progetti della Provincia di Varese sulla ciclo-pedonale della valle Olona, che conduce ad una delle aree più amate e meglio gestite, l’Approdo Calipolis, dove l’associazione dei Calimali si prende cura con dedizione della parte di valle fra Fagnano Olona e Gorla Maggiore (La ciclo-pedonale sarà inoltre una delle tappe del progetto di VareseNews “Va in Giro”, che partirà a breve, ndr). Durante la diretta di mercoledì 20 aprile si potrà scoprire come dalla valle Olona passi un antico cammino che dalla Svizzera conduce a Pavia, la via Francisca del Lucomagno e ricordare il secolo scorso, quando in valle si sentiva il fischio del Gibuti, il trenino della Ferrovia della Valmorea, che un gruppo di appassionati vorrebbe far rivivere.

Si conoscerà l’attività dell’associazione Archeologistics, che punta a valorizzare e a far conoscere le ricchezze del territorio e scoprire infine come è nata una delle manifestazioni più amate della valle, il Girinvalle, che grazie all’impegno e allo spirito di squadra delle Pro loco di sei comuni, regala ogni anno la possibilità di vivere una grande festa lungo il fiume Olona.

Ci sarebbe stato anche tanto altro di cui parlare, ma non è detto che non lo si faccia l’anno prossimo, per il quarto compleanno di “Oggi in valle Olona”.

Intanto, per soffiare tutti assieme su questa terza candelina, vi aspettiamo mercoledì alle 18.30 in diretta su VareseNews.