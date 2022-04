Il 24 e 25 aprile a Cislago torna la festa patronale di Sant’Abbondazio

Dalle ore 6 alle ore 21 è prevista per domenica 24 aprile la chiusura al traffico veicolare delle strade: viale IV Novembre, piazza Castelbarco, via Castelfidardo, via Italia, Piazza Trieste, via Don Nordi, piazza E. Toti e via Cavour (da via Libertà a via S.G. Bosco).