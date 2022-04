25 Aprile: il messaggio dell’Associazione nazionale combattenti e reduci di Varese

Per la festa della Liberazione che si celebra in tutto il Paese l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ha inviato l’anticipazione del messaggio che verrà letto nella cerimonia ufficiale di cui pubblichiamo un estratto.

Riguardo alle «forti motivazioni che da anni ci portano sulle piazze per la celebrazione del XXV Aprile ricordiamo che fu la fine di una “Guerra nella Guerra” o ancora meglio una “guerra alla guerra”. Senza andare a rievocare eventi agghiaccianti, quella guerra, che oggi si vuole individuare con la parola “Resistenza” fu iniziata per liberare la Patria invasa da eserciti e forze militari di Stati Esteri, che in parte, volevano conservare i principi antidemocratici della dittatura che si era insediata in Italia 20 anni prima».

«La guerra a cui ci avevano introdotto una parte di italiani illusi e sicuri che la nostra, a quel tempo, “Giovane Patria”, con la violenza sarebbe divenuta una potenza mondiale, si era già conclusa con una sconfitta l’otto settembre 1943 e aveva lasciato solo moltissime famiglie a piangere i propri cari deceduti o spariti in Grecia, in Albania, in Africa, in Russia soprattutto, tanto per fare citazioni di grandi battaglie combattute. Ma fin da quell’otto settembre 1943 il nostro suolo era stato invaso da eserciti stranieri avversari tra loro come ai tempi medioevali quando i regnati europei il cui nome storico può ad esempio essere identificato in Carlo V° e Francesco I° usavano il suolo italiano per le loro guerre e battaglie militari. E’ bene ricordare che tutti gli sforzi e i sacrifici dei nostri avi dell’ottocento volti a liberare ed a unire la Nostra Patria: con le guerre risorgimentali e, con la Prima guerra mondiale, erano andati persi con gli eventi della Seconda guerra mondiale che portarono all’otto settembre. Fu solo grazie alla successiva guerra voluta dalla volontà di popolo che buona parte delle “libertà” e dei territori faticosamente uniti con cento anni di guerre risorgimentali furono di nuovo liberati senza attendere decenni futuri come fu per altri popoli e nazioni. Non fu così solo per l’area territoriale dell’Istria e della Dalmazia che diventarono e rimangono territori di altri Stati».

«Tornando sui valori che motivano questa cerimonia non dobbiamo dimenticare l’attuale situazione esistente in Europa e precisamente nello Stato dell’Ucraina ricordando in particolare le sofferenze del Popolo Ucraino e dei militari della Federazione Russa mandati in luoghi lontani dai loro luoghi abitudinari. Non è possibile lasciare alla risoluzione delle armi la contesa di parti di territori e confini di stati definiti da poco con l’evoluzione della storia recentissima. Il mondo intero deve intervenire alla risoluzione pacifica della contesa. Da ultimo richiamo ancora la nostra attenzione su questa cerimonia con una parola che ripetiamo spesso, talvolta anche con superficialità, la parola è grazie! Oggi, a settantasette anni da quel fine aprile 1945 va un sentito ringraziamento a donne e uomini che lottarono per un futuro migliore rispetto al loro presente che stavano vivendo: quel futuro che loro volevano è il nostro, fatto di democrazia e libertà. Due annotazioni per meglio definire la tesi. Ognuno di noi deve vivere il più possibile con il principio di onestà, che verrebbe altrimenti tradita se si ricade in antichi vizi italici quali opportunismo, omertà, corruzione che hanno sempre attraversato la storia italiana. Una seconda annotazione richiama la necessità di conservare delle strutture e degli organismi democratici che consentono di vivere in condizioni di libertà e che la guerra di Liberazione degli anni 1943/1945 poteva solo far sperare e far immaginare. Ma se la libertà è stata riconquistata, letteralmente con le armi in pugno, forse è qualcosa sempre minacciato, forse è qualcosa che si può perdere e, quindi, qualcosa per cui ancora oggi bisogna lottare e combattere. Non si ceda quindi alla tentazione di considerare il XXV aprile come una cerimonia rituale ripetuta ogni anno, né ci se limiti ad un mero esercizio di routine. Proprio per quanto qui appena detto mi sento di onorare e rappresentare l’Associazione Combattenti e Reduci; che volendo essere parte attiva per queste necessità ha voluto aggiornare il proprio Statuo aprendo la partecipazione attiva all’interno della Associazione a tutti».