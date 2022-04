25 Aprile in valle Olona, fra momenti solenni e testimonianze storiche

(Foto: Il municipio di Marnate illuminato di tricolore in occasione della Festa della Liberazione)

Tanti eventi, inaugurazioni, presentazioni di libri a tema e testimonianze storiche: il 25 aprile arriva in valle Olona con una serie di appuntamenti irrinunciabili per chiunque voglia vivere la Festa della Liberazione con vero interesse e partecipazione.

AL CIPPO DI VIA GARIBALDI GORLA MAGGIORE E GORLA MINORE INSIEME

Come ogni anno, le Amministrazioni comunali di Gorla Minore e Gorla Maggiore vivranno un momento comune, presso il cippo di via Garibaldi a Gorla Minore.

Un evento solenne che riunisce i cittadini dei due paesi limitrofi e che attinge ad importanti ragioni storiche.

L’appuntamento di quest’anno sarà con questo momento unitario sarà il 24 aprile alle 9.30.

GORLA MINORE

Le celebrazioni di Gorla Minore proseguiranno il 25 aprile con l’inaugurazione della nuova piazza omonima: con la partecipazione di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e alla idealizzazione della piazza e di tutte le associazioni interessate, alle 10 sarà il momento di tagliare ufficialmente il nastro di un luogo fortemente voluto dall’Amministrazione comunale. Sarà presente anche la sezione locale dell’Anpi Gorla Minore, che anche quest’anno sta portando avanti il progetto di comunicazione e divulgazione storica attraverso la rubrica R-Esistente sulla loro pagina Facebook

Piazza XXV Aprile tornerà ad essere il fulcro delle celebrazioni anche alle 16.30, con il concerto del Centro Musicale Carlo Ronzoni e la partecipazione del partigiano Natale Perin. Anche VareseNews lo aveva intervistato anni fa: clicca qui per leggere la sua testimonianza.

GORLA MAGGIORE

Il 25 aprile alle 10 la cittadinanza gorlese è invitata a partecipare al momento solenne presso il cimitero di Gorla Maggiore per un omaggio ai Caduti. Dal cimitero si aprirà un corteo con il Corpo musicale S.Cecilia verso piazza Martiri della Libertà e il monumento ai Caduti. Lì si terrà il discorso del Sindaco e del Parroco alla presenza del Consiglio comunale.

Il 28 aprile alle 21, inoltre, presso la Torre Colombera, l’Assessorato alla Cultura propone un appuntamento ricco di fascino, con una presentazione teatralizzata del libro “Marius Le Maçon” di Eugenio Maria Castiglioni, con la partecipazione di Ugo Marelli. Un romanzo che riporta la clessidra del tempo al periodo nazifascista.

OLGIATE OLONA

Le celebrazioni olgiatesi inizieranno il 25 aprile alle 10.30 con l’alzabandiera presso la scuola secondaria “Dante Alighieri”; a seguire partirà un corteo per le vie del paese, con sosta a diversi monumenti del paese: quello dedicato agli Alpini, alla Resistenza e ai Caduti. Successivamente, presso il cortile del municipio, si terrà la Commemorazione ufficiale e a seguire la premiazione del concorso promosso da ANPI Olgiate Olona e Comune, dedicato agli studenti delle classi terze della scuola “Dante Alighieri”. Il momento sarà reso ancora più prezioso dalla presenza del coro di voci bianche “Sintonia” dell’Accademia Clara Schumann. In caso di maltempo, la celebrazione si sposterà al teatrino di Villa Gonzaga.

Nel pomeriggio a Villa Restelli a partire dalle 15 la lettura e presentazione del libro “Partigiane” della casa Editrice People e un laboratorio musicale aperto alla cittadinanza.

SOLBIATE OLONA

Numerose le iniziative proposte a Solbiate Olona dall’Amministrazione comunale e dalla locale sezione dell’ANPI: si è iniziato già ieri sera, con la proiezione del film “Aquile Randagie ” con l’introduzione dello storico Stefano Bodini.

Il monumento alla Resistenza di Solbiate Olona

Il 25 aprile si aprirà con una santa Messa solenne alle 9; subito dopo, alle 10, verrà posata una corona in ricordo dei Caduti per la Resistenza al monumento sito in via XXV Aprile. Presenti i solbiatesi Angelo Colombo e Pietro Galli che hanno seguito i lavori di restauro. Già lo scorso anno il monumento alla Resistenza era stato impreziosito dai pannelli collocati in loco, riportanti la storia di quattro partigiani solbiatesi.

A seguire, presso il Centro culturale, i protagonisti saranno le nuove generazioni, con la lettura da parte degli studenti delle “Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana”.

CAIRATE

La celebrazione cairatese inizierà il 25 aprile alle 10.30, con il ritrovo presso Parco Rimembranze, seguito alle 11 dalla cerimonia ufficiale e la benedizione dei presenti.