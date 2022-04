70mila ore di formazione in provincia di Varese per i dipendenti di Poste Italiane

Per sviluppare il proprio personale affinché possa interagire in maniera competente, qualificata ed empatica verso i cittadini che usufruiscono dei servizi messi a disposizione, Poste Italiane – che in provincia di Varese grazie ai suoi 175 Uffici Postali e ai suoi 15 Centri di distribuzione della corrispondenza – ha continuato per tutto il 2021 ad investire incessantemente nella formazione, con l’erogazione di quasi 6 milioni di ore di formazione a livello nazionale e circa 70 mila ore di formazione in provincia di Varese.

Grazie al costante investimento nella formazione, Poste Italiane ha conseguito per il terzo anno consecutivo la certificazionre “Top Employer Italia” che conferma la leadership nelle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane. Un risultato che assume un valore ancora più significativo poiché Poste Italiane è il primo datore di lavoro del Paese.

Le attività di formazione realizzate da Poste Italiane sono parte del progetto delineato nel Piano “2024 Sustain & Innovate” che prevede l’erogazione di circa 25 milioni di ore di formazione dal 2020-2024, in linea con i principi aziendali di una crescita responsabile attravero il contributo delle proprie persone, grazie alla loro valorizzazione e alla diversity inclusion.